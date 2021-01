Jako na houpačce. Hokejisté Sparty se sice v koronavirem rozleptávané extraligové sezoně drží v popředí tabulky, už několikrát se ale po sérii dobrých výsledků nevyhnuli výkonnostním i bodovým propadům. Před úterní dohrávkou 8. kola padli s Libercem i v Pardubicích a nutně potřebovali znovu nahodit vítězný motor.

Podařilo se. Pražané na domácím ledě zdolali v úporné bitvě plné faulů a osobních soubojů Hradec Králové 3:0 a z druhého místa základní části ztrácejí na vedoucí Třinec (se dvěma duely k dobru) už jen tři body. Hrdinou dne byl sparťanský gólman Matěj Machovský, který si poradil se všemi střeleckými pokusy Východočechů. Včetně trestného střílení…

„Machy nás v zápase opravdu hodně podržel. Hradec měl za nerozhodného stavu několik velkých šancí, klidně mohl jít do vedení,“ chválil útočník David Tomášek výkon sparťanské brankářské jedničky. Mimochodem: pro Machovského šlo v probíhajícím ročníku o třetí vychytanou nulu, víc jich v soutěži (zatím) nikdo nemá.

Na pražském týmu bylo znát, že chce poprvé v novém roce vyhrát. Domácí lépe bruslili, byli aktivnější a nebáli se přibrousit v osobních soubojích. Výsledkem byla bojovná podívaná, okořeněná spoustou vyloučení včetně dvou desetiminutových trestů pro Davida Němečka a navrátilce do sestavy Milana Jurčinu.

„Hodně jsme potřebovali vyhrát a myslím, že mužstvo si za tím šlo. Hráli jsme daleko zodpovědněji než v těch dvou předchozích zápasech. Bylo důležité, že jsme šli do vedení, proměnili přesilovku a ubránili hodně oslabení,“ pochvaloval si sparťanský trenér Josef Jandač.

Neproměněné trestné střílení

Skóre otevřel v 16. minutě při početní výhodě kapitán Michal Řepík šikovnou tečí střely Adama Poláška. Před první přestávkou padl i druhý gól, když Lukáš Rousek potrestal hradecké defenzivní zmatky. O uklidňující třetí gól se pak v polovině třetí třetiny postaral Tomášek, když předtím hosté neproměnili trestné střílení po faulu Lukáše Pecha.

Šlo o klíčovou chvilku? „Gól z trestného střílení by nám pomohl, ale nemyslím si, že to byl vysloveně zlomový moment,“ uvedl David Kočí, bývalý sparťanský ostrý hoch, který nyní dělá asistenta hradeckému trenérovi Vladimíru Růžičkovi. Podle Kočího ležely důvody porážky jinde: „Dvě třetiny jsme se nehýbali, nebyl tam důraz a nasazení. To se pak těžko hraje proti Spartě, která bruslí.“

Z Pražanů po zápase čišela spokojenost z dobře odvedené práce. „Spravili jsme si chuť. Byl to zápas s těžkým soupeřem, o to víc si vítězství vážíme. Věřím, že nás výhra nakopne do dalších zápasů a udržíme se na vítězné vlně co nejdéle,“ řekl autor třetí branky Tomášek.

V pátek může Sparta o zlepšené formě přesvědčit v Olomouci, o dva dny později se doma utká opět s Hradcem a v úterý 12. ledna jede k další náročné prověrce do Brna.