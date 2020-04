„Jsem moc rád, že ve Spartě budu pokračovat i nadále. V kabině máme skvělou partu a je pro mě radost hrát za tento klub. Moc si toho vážím a rád bych přispěl k úspěchu, po kterém všichni tak toužíme,“ uvedl Buchtele pro klubový web.

V uplynulé sezoně bojoval osmnáctinásobný reprezentant se zraněním, kvůli kterému odehrál jen 38 zápasů základní části. Když se ale dostal na led, patřil k ofenzivním oporám. Zaznamenal devatenáct bodů za jedenáct gólů a osm asistencí. Obvykle nastupoval po boku dalších dlouholetých sparťanů Miroslava Formana a Lukáše Pecha.

„Za několik let ve Spartě se stal Honza Buchtele jedním ze základních stavebních kamenů našeho kádru. Zejména v poslední fázi sezony nás svými výkony přesvědčil, že by měl v klubu pokračovat i nadále,“ řekl sportovní ředitel Petr Ton. „Na ledě je hodně nepříjemným a agresivním soupeřem a my věříme, že vážná zranění už si vybral,“ dodal Ton.

Kromě Pardubic a Sparty si Buchtele v minulosti zkusil i dvě angažmá v KHL, po kratších zastávkách v Jekatěrinburgu a Slovanu Bratislava se ale pokaždé vrátil do Sparty. V ní teď bude pokračovat další dva roky.