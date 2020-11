„Už tři týdny jsem seděl doma, chci zase hrát hokej,“ komentoval Sobotka svůj příchod do Sparty. Nabídek měl přitom na stole víc: „Ve hře byly tři kluby a nějaké nabídky z Ruska.“

Třiatřicetiletému forvardovi letos vypršela smlouva v Buffalu a jeho angažmá ve švýcarském Rapperswillu mělo vysloveně jepičí trvání.

Dočká se lasa ze zámoří??

Co bude se Sobotkou dál? Netají se tím, že by ještě chtěl nějakou tu sezonu zůstat v nejlepší lize planety. „Uvidíme, jak bude má situace vypadat. Rád bych ještě hrál v Americe nebo v KHL. Když se ale situace vyvine tak, že bych zůstal v extralize, můžeme se se Spartou dohodnout na prodloužení spolupráce,“ vysvětlil hráč.

S pražským klubem má ovšem gentlemanskou dohodu, že v případě atraktivní nabídky ze zahraničí může odejít hned. Ostatně podobně nedávno opustil sparťanské řady Filip Chlapík, když se dohodl na novém kontraktu v Ottawě. Už proto by se Sobotkova výpomoc Spartě docela hodila, byť by to bylo jen na pár týdnů.

„Už jsem se trochu bavili s trenéry. Záleží na nich, kam mě dají. Možná začnu na křídle a pak se uvidí, jestli mě neposunou na centra,“ líčil vyhlášený univerzál.

Včera v Pardubicích ještě nenastoupil, ale mohl by být k dispozici už v úterý doma proti Mladé Boleslavi. „Do O2 areny to mám z domova kousek, to je velké plus,“ pousmál se.

✒️ | Novou posilou našeho týmu se stává VLADIMÍR SOBOTKA! "Když se naskytla možnost spolupráce s dalším špičkovým hráčem se zkušenostmi z NHL, nemohli jsme ji nevyužít,“ říká sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

? Více na webu: https://t.co/G80L0PLaxP pic.twitter.com/FYks6eXPIh — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) November 14, 2020

Nadějného slávistu Sobotku v roce 2005 draftoval Boston, v jehož dresu debutoval v NHL. Nejvíc sezon strávil v St. Louis, kde si vybojoval pověst tvrdého dříče a obranáře, který si ví rady i směrem dopředu. Spory o lepší plat ho načas zavedly do ruského Omsku, ale do Ameriky se nakonec vrátil. Poslední dva roky v Buffalu ovšem nepatřily k nešťastnějším v jeho kariéře, mj. i vinou zdravotních trablů.

„Je to poctivý a šikovný hokejista, který umí zahrát skvěle nejen dopředu, ale také dozadu,“ řekl sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka o trojnásobném účastníkovi mistrovství světa.