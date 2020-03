/FOTOGALERIE/ Nula. Přesně takové číslo zapsali na Slavii do zápisu. Šlo o počet diváků při úterním zápase předkola hokejové Chance ligy mezi Pražany a Třebíčí.

2. zápas předkola play-off Chance ligy, Slavia Praha - HS Třebíč | Foto: Deník / Michal Káva

Hosté v Edenu vyhráli 3:2 a ujali se vedení 2:0 na zápasy. Místo potlesku a skandování je ale do kabin vyprovodil pouze zvuk startující rolby. „Bylo to úplně šílené,“ přiznal slávistický útočník Vítězslav Bílek. „Bez diváků to postrádá veškerý náboj a nedělá sport sportem. Lidi jsou potřeba, aby nás povzbudili, udělali pěknou atmosféru a my byli v drajvu,“ pokračoval.