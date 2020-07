Trenére, jakých bylo osm týdnů dřiny na suchu?

Zvládli jsme to dobře. V rámci možností, co nám různá omezení dovolovala. Převažovaly především dvě složky, a to silová a dynamická.

Na začátku jste byli hodně omezení možností, kde trénovat, že?

Kvůli omezením to bylo trochu stereotypní. Nemohli jsme využívat všechny prostory, ale postupně se to trochu uvolnilo, tak jsme kromě posilovny nebo plochy na zimním stadionu byli i na atletickém stadionu nebo jsme odehráli fotbalové utkání. To nám zpestřilo přípravu, trochu uvolnilo atmosféru.

Kde jste pak podnikali běžecké tréninky?

Chodili jsme běhat do lesoparku. Žádné dlouhé tratě, spíš tak 170metrové ostré běhy do kopce v sériích. Od června jsme trochu upravili přípravu, udělali volnou středu a chodili běhat v sobotu ráno.

Volno ve středu a sobotní běhání je dost netradiční.

Bylo to určité rozbití náročného týdne. Měli jsme dva tréninky vždy v pondělí, úterý a čtvrtek, takže jsme ten středeční přesunuli na sobotu, aby si kluci psychicky odpočinuli. I ty sobotní běhy byly určité zpestření tím, že jsme změnili prostředí. Kromě jednoho víkendu nám prakticky vždycky přálo počasí.

Co vám ukázaly testy na konci přípravy?

Z pohledu síly došlo u kluků ke zlepšení, u někoho se upravila i váha. Určitě nám příprava splnila cíl, který měla.

Jaký mají hráči i realizační tým další program?

Teď nám běží asi třítýdenní dovolená, 20. července máme sraz a začne příprava na ledě. Na začátku bude dost kombinovaná i se suchou, se silovou složkou.

Kolik hráčů budete mít k dispozici?

Začne šest pětek. Počítáme s tím, že tu budeme mít k dispozici i někoho na zkoušku a doplní nás kluci z juniorky.

Hráči suchou část letní přípravy v lásce příliš nemají, to je jasné. Ale jak jste na tom vy, trenéři, s touto fází sezony?

Samozřejmě, že na ledě je to všechno takové pestřejší, barvitější. Je to hlavní náplň trenéra i hráče, takže i já musím říct, že je to pro mě zajímavější. Na ledě je pak víc vidět ta práce, kterou uděláme do sezony.