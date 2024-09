Všichni se už moc těšíme. Přestávka byla dlouhá. Na jaře si každý po konci ligy chvíli odpočinul a pak začala příprava. Byla dlouhá a náročná, ale o to více se těšíme na sezónu. Jsme stoprocentně připraveni. Musíme do toho jít, ukázat, že chceme vyhrát a jít si za tím.

Místo áčka jdete do sezony s kapitánským céčkem. Mění se nějak vaše role v týmu nebo bude podobná?

Bude podobná. Mění se jen to, že budu víc na koberečku u trenérů. (směje se) Je nás šest sedm starších hráčů, kteří mají tuto roli. Musíme tým držet. Když se bude dařit, tak abychom nebyli moc nahoře a když nebude, tak abychom do toho nespadli. Musíme držet správnou linii.

Volba nového kapitána je věc kabiny, trenéra nebo společná?

Společná. Z kabiny jsme dali jména návrhů, trenéři z nich pak vybrali.

Cítíte se na prahu nové sezony silnější než na konci té minulé?

Zkvalitnili jsme tým, přišli zkušení hráči. Nechci nikoho shazovat, i odešli skvělí kluci, ale přišli zkušenější, starší. Na pozici gólmana máme dva kvalitní kluky. Jsme silnější.

Jak vidíte celou soutěž? Budou hlavní favoriti podobní jako minule?

Myslím, že to bude podobné. Poruba do toho dává hodně peněz, Vsetín bude útočit na baráž, dlouhodobě chce postoupit. Uvidíme, kdo se k nim přidá. Třeba my.

Začátek sezony vás čeká ve Zlíně. Nic jednoduchého…

To nebude nikdy. (směje se) Bavili jsme se o tom s trenéry, že je snad lepší jet na začátek do Zlína než hrát s Chomutovem, kde by byla větší očekávání. Pojedeme do Zlína vyhrát a udělat první body.

Chomutov vystřídal Znojmo, ale jinak moravské kluby převažují. Je náročné neustále daleko cestovat na východ, kde se na Slavii navíc chce každý vytáhnout?

Je to pravda, ale už jsme si zvykli. Cestování je náročné, ale prostě to k tomu patří.

Na začátku prosince vás čekají Winter hockey games, zápas pod širým nebem. Těšíte se na tuhle originální akci?

Těším se jako malý kluk. (usmívá se) Doufám, že bude držet zdraví a nic se nezkazí. Pár let zpátky mělo Kladno hrát někde v horách a nevyšlo to. Doufám, že tentokrát všechno vyjde a všichni si to užijeme.