Nové logo, nové dresy. Tak vyrazí hokejisté Slavie do nové prvoligové sezony. Vršovický klub včera zároveň odtajnil i burcující motto, jež má červenobílé nasměrovat mezi tuzemskou elitu. Jak zní? „Hluboko kořeny, vysoko cíl.“

Hokejová Slavia představila dresy s novým logem. | Foto: HC Slavia Praha

Kořeny jsou skutečně hluboko, vždyť slávisté letos slaví 120 let od založení klubu. Horší je to s těmi cíly: v Edenu se extraliga nehraje od roku 2015 a veškeré pokusy o postup zatím ztroskotaly. To chce nové vedení Slavie změnit.