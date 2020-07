Nad ledovou plochou se vznášel opar, z něhož se jako z husté mlhy kdesi na blatech vynořoval jeden hokejista druhým. Ke střeše stařičkého vršovického zimáčku se nesl ostrý zvuk trenérovy píšťalky a čerstvě nabroušené brusle svištěly jedna radost. Méně vzletně řečeno: hokejisté Slavie tento týden začali s přípravou na ledě.

Jaroslav Bednář vybojoval v dresu Slavie mistrovský titul a dvě stříbrné medaile. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Jak už to na méně moderních stadionech bývá zvykem, v horkých letních dnech není kvalita hrací plochy právě nejvyšší. Slávisté se navíc nasoukali do nové výstroje po třítýdenním volnu. „První tréninky nejsou úplně jednoduché, obzvlášť takhle v létě, kdy led není nic moc,“ posteskl si Jaroslav Bednář, který by se rád vrátil do sešívaného dresu.