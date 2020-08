Hned po začátku přípravy na ledě zasáhla váš tým koronavirová pauza. Je to velký zásah, když má najednou dva týdny pauzu?

Je to určitě nepříjemné. Není to něco, na co jsme byli připravení, pro všechny z nás to byla první zkušenost. Už jsme byli nastartovaní do začátku přípravy, měli jsme naplánovaný čtrnáctidenní cyklus náročných tréninků, ze kterých jsme měli čerpat ve zbytku sezony, a najednou jsme museli být doma a trénovat individuálně.

Hodně hráčů individuální přípravu moc nemusí. Co vy?

S tím žádný problém nemám, já jsem celkem zvyklý se připravovat sám průběžně. Snažím se, abych tam měl jak část v posilovně, tak na ledě s osobním trenérem. S panem Markem trénuji střelbu a vidím pokroky. Nic v životě není zadarmo, čím víc člověk maká, tím víc se mu to vrací.

V minulé sezoně jste byl se 46 body druhým nejproduktivnějším hráčem Slavie. Myslíte letos na vyšší mety?

Ať už budu hrát s Jardou Bednářem nebo s kýmkoliv jiným, věřím, že budu bodovat. Máme tam na to dostatek kvalitních hráčů. Minimálně bych si ale přál ten bodový výkon z loňska vyrovnat, raději navýšit. Musím si dávat vysoké cíle, ale prioritou pro mě zůstává, abych týmu pomáhal k výhrám.

Zmínil jste návrat veterána Jaroslava Bednáře. Co vůbec říkáte na změny v kádru?

Odchod Šmerhiče (kanonýr Tomáš Šmerha přestoupil do Sparty, pozn. red.) je logický, zaslouží si dostat šanci v extralize. Ty příchody pro nás budou obrovská ofenzivní síla, ta teď bude enormní. Moc už se těším na sezonu v tomhle složení i včetně trenérů, kteří mají obrovské zkušenosti. Vedou nás správným směrem.

Největší osobností bude bezesporu Bednář. V čem může pomoci týmu i vám osobně?

S Jardou jsem měl možnost trénovat první týden ve dvojici na ledě. A věřím, že pokud budu mít možnost s ním nastupovat, poslouchat ho a hrát, tak jak umím, tak by to mohlo fungovat minimálně stejně jako loni s Petrem Vampolou. Má hrozně moc zkušeností, v každé situaci je cítit, jaký je to hokejista. Ať už s ním bude v lajně hrát kdokoliv, věřím, že ten útok bude dominovat a bodovat, protože to je Jardův styl hokeje.

A jak se těšíte na spolupráci s nejproduktivnějším hráčem loňské sezony první ligy Petrem Kafkou? S ním se dobře znáte z reprezentace v inline hokeji, kde jste společně oslavili titul mistrů světa…

Káva je skvělý hokejista, myslím si, že by úplně v pohodě zvládal extraligu. Dokazoval to i na Slovensku, kde patřil k nejlepším. Klobouk dolu před vedením, že ho přivedli, bude velká posila, hodně nám pomůže. A co se týká inline hokeje, tak určitě u nás patří k nejlepším hráčům.

Slavia kromě hráčů posiluje i na pozicích ve vedení klubu. Máte čerstvě nového spolumajitele v podobě Jiřího Vlasáka. Je to signál, že pro nový ročník budete mít větší ambice než v minulosti?

Stoprocentně ano. Už od té doby, co vloni do klubu přišel nový majitel Stanislav Tichý, tak se Slavia začíná vracet do starých kolejích z úspěšných let. Je to hodně založené na tradici a slávistickém srdíčku. Všichni v klubu táhnou za jeden provaz, chceme společně dostat Slavii, tam kam patří, do extraligy. Věřím, že letošní sezona bude ještě úspěšnější než ta loňská.