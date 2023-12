Hokejová Sparta mohla na exhibiční zápas ke 120 letům klubu zvolit asi jen těžko lepšího kapitána. Richard Žemlička sice začínal v konkurenční Slavii, přesto patří mezi největší legendy pražské Sparty. V jejích službách vydržel úctyhodných patnáct sezon, během nichž odehrál přes 600 extraligových zápasů. Podíl má na třech mistrovských titulech, nezapomenutelně se zapsal i do srdcí fanoušků a ne nadarmo visí jeho dres i pod stropem O2 areny. „Atmosféra byla famózní,“ pochvaloval si po akci Žemlička.

Richard Žemlička byl kapitánem sparťanských legend na exhibičním zápase ke 120 letům klubu. | Foto: Jakub Pláteník / HC Sparta Praha

„Pro mě to byla asi poslední velká akce. Kdyby se konalo něco podobného za deset let, tak toho už se nezúčastním. Pro soupeře hrál věk. My byli trochu starší. Snažili jsme se a snad jsme diváky nezklamali. Chci jim poděkovat, že přišli v tak hojném počtu. Atmosféra byla famózní. Díky jim,“ vyprávěl Žemlička bezprostředně po utkání, které legendy Sparty prohrály s československým výběrem 3:5.

Bývalé hráče pražského klubu vedl do boje jako kapitán právě Žemlička. „Před zápasem mi bylo řečeno, že budu dělat kapitána. Samozřejmě je pro mě velká pocta dělat kapitána takhle zvučným jménům. Jsem za to rád a budu si na to dlouho pamatovat,“ netajil někdejší vynikající útočník.

Sám toho ve Sportovní hale v Holešovicích odehrál nespočet a třikrát slavil se Spartou mistrovský titul – dvakrát extraligový a jednou ještě ten československý. „Je to hodně dlouho, co jsme tu hráli velký zápas. Bylo to zadostiučinění, že se hala dala natolik do kupy, že diváci přišli. Cítil jsem i dojetí tím, že všechno končí. Ono už vše skončilo, ale vlastně to končí znovu, když dorazilo takové publikum. Pro mě to byl asi poslední zápas,“ vyprávěl dojatý devětapadesátiletý Žemlička.

„Kabina je úplně jiná, je to přestavěné. Větší nostalgie by byla, kdyby kabina byla původní, stará, jako když jsem v roce 1987 přišel,“ dodal na konto Sportovní haly muž, který v minulé sezoně dovedl juniorku Sparty k mistrovskému titulu.

Jako člen organizace tak pořád zblízka sleduje i výkony A týmu Pražanů. „Druhé místo je dobré. Věřím, že by mohli letos něco dokázat. Tým je dobře poskládaný. Držím palce, abychom to po letech dali zase do kupy,“ přál by si Žemlička, pro kterého je šestnáctileté čekání na pohár náročné.

„Nic příjemného to není. Takový je ale život. Poslední titul byl v sezoně 2006/07. Je to dlouhé. Ale každý rok člověk doufá a ono se to nějak vyvrbí. Třeba v minulém roce jsem Třinci nevěřil, že můžou udělat čtvrtý titul v řadě. Ale oni se semkli. A já před nimi naprosto smekám. Bohužel jsme to odnesli my,“ posteskl si Žemlička.

Ten se v aktuální sezoně přesunul na pozici hlavního trenéra dorostu, kde spolupracuje s dalším vynikajícím bývalým útočníkem Janem Hlaváčem. Hlavně má ale někdejší úspěšný kapitán Sparty za úkol rozvoj všech mladých talentů pražského klubu. Z pozice šéftrenéra mládeže má velký vliv na další generace mladých sparťanů, kterým se ještě jednou, dost možná naposledy, předvedl v sobotu večer v zápase.