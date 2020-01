Po domácím nezdaru je o čem mluvit. Vždyť čekání na cenný kov se protáhlo na patnáct let. Důvod? Jak smůla kolem zranění opor, tak individuální nedostatky. „Ty fauly byly šílené. Stály nás lepší umístění, protože hráči si v oslabeních museli sáhnout na dno. Potom už tu potřebnou sílu v sobě neměli,“ líčil Varaďa po čtvrtfinálovém debaklu od Švédska (0:5).

Soupeř nebyl pod tlakem

Varaďa přitom právě na zbytečné tresty své svěřence znovu a znovu upozorňoval. „Kluci se z toho musí poučit, což je pro další průběh jejich kariéry důležité, protože takto nemůžou hrát v mužském hokeji,“ dodal.

Viz příklady ze čtvrtfinále: Švédové využili tří za sebou jdoucí vyloučení Čechů, aby z hole Höglandera překonali do té doby skvělého Dostála. Vzápětí český brankář chyboval v rozehrávce ve vlastní přesilové hře, což využil Gustaffson, načež na začátku druhé třetiny přišla třetí branka. Znovu Höglander.

„Ale i pak jsem cítil, že tým má slinu a chuť. Párkrát to tam poskakovalo na čáře, měli jsme pár příležitostí, ale nebyl na nás ani jeden faul,“ poukázal Varaďa na hlavní rozdíl. „Nedokázali jsme švédský tým s tak kvalitními obránci dostat pod soustavný tlak. Nepomohli jsme si přesilovými situacemi nebo góly a ve třetí třetině to bylo hodně těžké. I přes oslabení na konci to ale hráči nevypustili, toho si na výkonu cením,“ doplnil kouč.

Podobného názoru byli i fanoušci, kteří namísto pískotu za beznadějného stavu v Ostravar Aréně fandili, v závěru nechybělo ani obligátní „hoši, děkujem“.

Větší soudržnost než loni

„Lidi přišli, podporovali. Tady na rozdíl od předchozích šampionátů ve Skandinávii byly plné haly. I tohle ždímá z kluků to nejlepší, proto jsme je neustále hecovali, ať to nevypouštějí, dál lehají před Lukáše do střel, a blokují je. Fanoušci to ocenili,“ přikývl Varaďa.

Ani respektovaný trenér, který loni na jaře dovedl třinecké Oceláře k mistrovskému titulu, nedokázal s juniorskou reprezentací přejít brány čtvrtfinále. To se ostatně za posledních patnáct let, kdy tato kategorie čeká na medaili, povedlo jen jednou (2018). „Z týmu jsem cítil větší soudržnost než loni. Samozřejmě, zranění ho ovlivnila,“ připomněl Varaďa výpadek opor Jakuba Lauka a Jana Jeníka.

„A i další hráči byli v nemocnici. Lepili jsme to, jak se dalo, kluci na to reagovali velmi dobře. Byli jedna parta, akorát spoustu situací nevyhodnotili správně. A to nás nakonec stálo výsledek,“ uzavřel Varaďa, který se po krátkém odpočinku teď vrátí k práci v Třinci.

Pochvala i kritika. Moravec: Je tu naděje

Po vyřazení reprezentace zazněla z úst experta Davida Moravce chvála i kritika. „Hráli jsme na maximum, na hraně, ale hráči byli limitováni svou menší šikovností. To však není jejich vina, ale nás trenérů a systému,“ řekl pro Deník.



Je tady obava, ale i naděje. Čtvrtfinále nemusí být brzy samozřejmostí. „Jistě, můžete říct tu alibistickou větu, že nemáme ročník, ale já věřím, že když se s hráči bude správně pracovat, můžeme je zlepšit na určitou úroveň, a pokud bude ještě lepší ročník, tak by mohli být na vrcholném stupni výkonnosti. Je to o tom, najít příčinu současného stavu,“ zamyslel se Moravec.



„Vždyť když jsme dali góly Rusům, Němcům nebo Američanům, byl nás plný led a přiváděli jsme je do úzkých. Nebyly to ale cílené věci, spíše nahodilé okamžiky,“ doplnil olympijský šampion s tím, že český hokej neztratil chytrost. „Pořád v sobě máme českou uličku, umíme tvořit a variabilně se přizpůsobit situaci, ale bohužel dovednosti, zpracování a střelba nám dělají potíže. Asi to musíme kluky učit, sami na to nepřijdou.“