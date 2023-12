K reprezentaci se původně připojil jen jako třetí brankář, který bude s mužstvem trénovat v Praze a následně ani neodcestuje na zápasy ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík se svým štábem se ale nakonec rozhodl pro změnu a Josefa Kořenáře jmenoval druhým brankářem místo Romana Willa. „Jsem rád, že tady s kluky můžu být. Určitě si užiju každou minutu na ledě, ať už v tréninku, nebo to třeba bude i zápas,“ říká pětadvacetiletý gólman Sparty.

Brankář Josef Kořenář v dresu české hokejové reprezentace | Foto: Český hokej

O gólmanské změně nakonec rozhodlo to, že Roman Will hrál s Pardubicemi v úterý Ligu mistrů a k reprezentaci se měl připojit až později. To, co původně nemělo být problém, nakonec trenérský štáb přehodnotil a rozhodl se, že pro Švýcarské hokejové hry chce mít k dispozici dva brankáře, kteří s mužstvem absolvují celou přípravu.

„Jsem rád, že jsem dostal možnost tady být, i když tam byly nějaké okolnosti. Jsem ale tady a jsem rád,“ usmíval se po středečním tréninku Kořenář.

Povýšení v reprezentační hierarchii mu nijak zásadně nepromluvilo do plánů na nadcházející dny. „Neměl jsem nic naplánovaného, jenom jsem měl plán jet domů na Vysočinu a odpočinout si. Nakonec jsem tady zůstal,“ prozradil maskovaný muž Sparty.

Ten může symbolicky zažít svůj debut v národním týmu rovnou v domácí O2 areně. Češi totiž první zápas turnaje odehrají před domácím publikem, kde ve čtvrtek vyzvou Finsko. „Určitě to pro nás kluky ze Sparty bude trochu výhoda, že tady máme domácí stánek. Určitě si to užijeme jako každý náš zápas tady,“ vyprávěl Kořenář.

Trenér Rulík nechtěl prozradit, koho z maskovaných mužů pošle v prvním utkání do branky. Kořenář, který má zkušenosti i ze slavné NHL, ale případnou nervozitu odmítá. „Myslím, že bych to v hlavě neměl. Nejsem už nejmladší, na Spartu nám chodí taky dost lidí a mohla by být výhoda, že to pro mě bude v uvozovkách domácí zápas. Spíš mi pomůže, že to bude tady,“ zamyslel se.

Pavlát? Sedli jsme si

Pětadvacetiletý gólman vytvoří brankářskou dvojici s ještě o rok mladším Dominikem Pavlátem z Plzně, který už paradoxně svoje první zkušenosti v reprezentaci posbíral. „Určitě se to bere tak, že už tu byl, takže s tím má víc zkušeností. Asi je tady lídr. Myslím ale, že jsme si sedli. Je to úplně v klidu,“ vyprávěl o vztahu s mladším parťákem Kořenář.

Dá se očekávat, že během třízápasového turnaje dostane někdejší hráč San Jose a Arizony svoji první šanci ukázat se v dospělé reprezentaci. V té mládežnické nastupoval naposledy za dvacítku v sezoně 2017/2018.

„Popravdě je to dlouhá doba. Byl jsem hrozně rád, že jsem zase mohl jet na reprezentační akci. Hned po prvním dnu jsem si oživil vzpomínky z mládežnických reprezentací. Je to impuls do hokejového života. Vypadnout z klubového zázemí, potkat zase jiné lidi a trošku se pobavit o něčem jiném. Jsem rád, že tady můžu být,“ přiznal Kořenář.

Ten letos zasáhl v extralize do deseti zápasů, v nichž pomohl Spartě k osmi vítězstvím. V průměru inkasuje jen 1,99 gólu na zápas a drží úspěšnost zákroků 91,38 %. Za zkušenějším Jakubem Kovářem ale stále zastává roli dvojky. O větší prostor si bude moci říct i vydařeným působením v reprezentaci. Odbude si svoji premiéru v domácí hale ve čtvrtek proti Finsku?