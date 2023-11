Jeho jméno se v souvislosti s reprezentací hlasitě skloňovalo už loni, kdy zářil na Kladně po boku Tomáše Plekance. Adam Kubík si ale nakonec musel počkat na premiéru v národním týmu až do této sezony. Na sraz už přijel jako hráč českobudějovického Motoru a svého parťáka Plekance poznal v nové roli asistenta trenéra. „Je to samozřejmě nezvyk. Je to ale příjemné, že jsme se tady potkali zase na ledě,“ vyprávěl vyhlášený kanonýr po jednom z tréninků na ledě v Holešovicích.

Adam Kubík v dresu české hokejové reprezentace. | Foto: Český hokej

Máte před sebou premiéru v reprezentaci. Čekal jste, že by nominace mohla přijít?

Už i minulý a předminulý ročník jsem si myslel, že by mohl přijít třeba kemp po sezoně. My jsme ale s Kladnem hráli baráž, takže třeba přáteláky s Rakouskem, kde byla možnost někoho vyzkoušet, mi tím odpadly. Ale pořád jsem v to doufal a jsem rád, že to přišlo.

Je reprezentace vrcholem, o kterém jste snil?

Samozřejmě je to jeden z vrcholů, který chce každý hokejista už jako malý. Pro mě bylo super už jen to, když jsem na sebe mohl na tréninku obléct reprezentační dres a jít na led. I když šlo jen o trénink, moc jsem si to užil.

Je to i trochu vyvrcholení vašeho životního příběhu, kdy v dětství hrozilo kvůli zdravotním problémům, že už nikdy nebude hrát hokej?

Doufejme, že tohle ještě není to úplné vyvrcholení, že ještě přijdou lepší věci, ale jsem za to samozřejmě vděčný a užívám si, že tady mohu být s kluky, s těmi nejlepšími hokejisty, které tady v Čechách máme. Je skvělé, že mohu být vedle nich.

Zdroj: Filip Ardon

Jaký byl první trénink?

Nevěděl jsem úplně, co od toho mám očekávat, ale byl jsem příjemně překvapený. Bylo to super, mělo to tempo, cítil jsem se fajn. Snad budou podobně vypadat i další.

Bylo to v něčem jiné než tréninky v klubu?

Bylo nás tam víc a bylo to asi i ve větším tempu a kvalitě, ale to je logické, když jsou tu nejlepší hráči tady u nás.

Ještě minulou sezonu vám Tomáš Plekanec nabíjel na góly, teď je asistentem trenéra tady u reprezentace. Co tomu říkáte?

Je to samozřejmě nezvyk. Nikdy jsem ho jako trenéra neměl, i když v podstatě ano…(smích). Je to ale příjemné, že jsme se tady potkali zase na ledě. Prohodili jsme pár slov, ještě určitě bude čas popovídat si víc.

V nominaci je i Jiří Ticháček, váš velký kamarád…

Dávali jsme si vědět, že sem pojedeme společně. Těšil jsem se na něj, že si popovídáme. Je super, že máme premiéru takhle spolu.

Co říkáte jeho výkonům? Letos vyletěl a je nejproduktivnějším bekem extraligy.

Neřekl bych, že by nějak extrémně vyletěl. Myslím, že podobné výkony předváděl už minulou sezonu, ale nedostával až tolik prostoru, jako dostává letos. Myslím, že si ho zasloužil a splácí to teď trenérům i celému týmu. Bylo jen otázkou času, kdy se začne takhle prosazovat. Vědělo se, že to v něm je.

Vy dva a brankář Málek jste nováčky v týmu. Pojí se s tím nějaké povinnosti? Budete platit zápisné?

Nevím, jak to tady funguje, ale s ohledem na to, že jsem tu čtvrtý nejmladší, tak sbírám puky, což jsem v klubu už nedělal. Tak jsem se k tomu vrátil. Ale je příjemné, když je člověk ještě takhle mladý.

V jaké náladě jste dorazil z Motoru, kde jste nejproduktivnějším hráčem?

Pár zápasů jsme zase dokázali vyhrát, ale měli jsme tam i šňůru, kdy jsme prohrávali, i když nějaké body jsme během toho sbírali. Vždycky je ale příjemné vyhrát, takže atmosféra je teď zase lepší. Přijel jsem si to tady užít a předvést co nejlepší výkony.

Start sezony vám vyšel, i když jste změnil prostředí. Jste s tím spokojený?

Docela jsem se trápil v přípravných zápasech, ale jak odstartovala nová sezona, tak mi to tam začalo padat. Asi jsem se přece jen potřeboval trošku aklimatizovat; po dlouhé době jsem byl v novém týmu a nevěděl, co od toho mám očekávat, ale nějak jsem se s tím vypořádal a věřím, že to bude jen gradovat.

Posílilo vám to sebevědomí?

Samozřejmě to pomohlo. Já jsem věděl, že umím dát gól. Neměl jsem žádné obavy. Šel jsem do Motoru s tím, abych tam hrál hokej, který mě tak baví.

Zdroj: Filip Ardon

Čekal jste, že reprezentace přijde až tak brzy po té změně?

Samozřejmě, že ne. Na tyto turnaje jezdí top hráči a nečekal jsem, že to přijde hned teď při první repre pauze. Je super, že to tak brzo přišlo a že si to vyzkouším.

Jaké byly reakce okolí na nominaci?

Všichni mi samozřejmě gratulovali, kluci v kabině mi to přejí, příbuzní byli nadšení.

Co čekáte od mezinárodní scény?

Měl jsem možnost porovnání už v juniorských kategoriích, pak při Lize mistrů v Hradci Králové, už tak nějak vím, co to obnáší a co očekávat. Uvidíme, jak bude vypadat první zápas. V Lize mistrů jsme ale hráli s Frölundou, což je v Evropě top tým. Bude to samozřejmě rychlejší než extraliga. A kvalitnější.