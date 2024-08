Pražané nastoupili v hodně silné sestavě a do branky se postavil Jakub Kovář, pro něhož měl zápas speciální náboj, konal se totiž na jeho domovské půdě a do hlediště se na něj přišla podívat spousta členů jeho rodiny a kamarádů.

"Vyšlo nám to tak, ale kdyby ne, asi bych trenéry poprosil, abych mohl chytat. Když hrajete doma a není to mistrák, neměl by být problém hráče vyslyšet. Doma si můžete zachytat taky naposledy," říkal v rozhovoru pro klubový web.

Pochvaloval si také soustředění. "Je to skvělý! Jsem zvyklý z Ruska, kde se hodně jezdí po soustředěních. Je fajn vypadnout ze stereotypu, kdy chodíš každý den do Holešovic a pořád jen trénuješ. Když vypadneš s klukama, trávíš spolu čas i přes den. Je to jiný a rozbourá to léto, které je před startem ligy hodně dlouhé. Jsem pro, aby se to dělalo pravidelně a klidně dvakrát," dodal.

Na první gól se čekalo až do začátku třetí třetiny, kdy se Sparta prosadila ve vlastním oslabení. Po rychlém brejku Krejčíka dorazil kotouč za Kloučkova záda D. Vitouch. O pět minut později to bylo už 2:0. Pražané rozebrali českobudějovickou obranu a po Najmanově přihrávce pálil Kousal už do odkryté klece. Na konečných 3:0 upravil přímo po vhazování tvrdou střelou obránce Krejčík.

Sparta Praha – Motor České Budějovice 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 41. D. Vitouch (Krejčík, Forman), 45. P. Kousal (O. Najman, Forman), 57. Krejčík. Rozhodčí: Květoň, Trnka – Tuháček, Zíka. Vyloučení 4:4. Bez využití. Oslabení 1:0. Diváků: 1400.

Sparta: Kovář – Kemiläinen, Tomov, Moravčík, Krejčík, Irving, Pavlák, Tůma – Chlapík, Horák, Salomäki – Kousal, Najman, Forman – Řepík, Sobotka, Hyka – D. Vitouch, O. Hrabík, K. Hrabík – M. Vitouch.

Motor: Klouček – Reilly, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Kubíček, Vráblík, Bukač – Gulaš, F. Přikryl, O. Kovařčík – Kubík, Koláček, Ordoš – Kašlík, Pech, Olesen – Valský, Toman, M. Beránek. Trenéři Čihák a Hanzlík.