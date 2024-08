Jak chutná výhra proti Kladnu?

Jsme rádi, že jsme zápas otočili. Měli jsme šílený start. Prvních deset minut nás Kladno hodně přehrávalo. Pak jsme se dostali do zápasu a myslím, že jsme byli i lepším týmem.

Čím to bylo, že na začátku bylo Kladno dominantní? Mohlo to být velkým respektem?

Je to možné. Asi to byl zbytečně přehnaný respekt. Nevím, z jakého důvodu. Prostě to tak bylo. Prvních deset minut nás motali, ale pak jsme se semkli. Máme natrénováno a to jsme ukázali.

Určitě vám pomohl první gól Lukáše Strnada.

Je to tak. Strny to udělal nádherně. Skvělá individuální akce a krásný gól. Dodalo nám to sebevědomí a nastartovalo nás to.

Sám jste se na něm podílel asistencí.

Dobře jsme to sehráli v obranném pásmu, a pak už to bylo na Strnym.

Celkem za čtyři přípravné zápasy máte čtyři asistence. To je dobré, že?

I v přípravě jsem rád za každý bod. Jsem tu od toho, abych ty body dělal a pomáhal týmu vyhrávat.

Kladno je pro vás zatím největším letošním skalpem.

Určitě. Měli jsme nejdřív takový kemp, kde se míchalo se sestavou. Pak jsme hráli se Selbem, který jsme porazili. Zápas v Kladně pro nás byl důležitý. Teď o víkendu jedeme na turnaj do Německa. Věřím, že budeme na vítězné vlně pokračovat.

Byla pro vás větší motivace, že jste za Kladno ještě nedávno hrál?

Byl jsem v Kladně něco přes dva roky, takže znám spoustu kluků a mám v Kladně kamarády. Takže to větší motivace byla.

V létě jste se stal i asistentem kapitána. Co to pro vás znamená?

Vážím si toho, že mám důvěru. Patřím tu mezi zkušenější hráče. Věřím, že mám týmu co dát a že budeme úspěšní. Je nás tu hodně zkušených kluků a dost mladých šikovných kluků. Myslím, že je to výborný mix, který může fungovat.

Loni Slavii nevyšel začátek sezony a musela těžko dotahovat do play-off. Co lze letos udělat jinak, aby se to neopakovalo?

Sám jsem začátek sezony ve Slavii nestihl. Přišel jsem někdy v říjnu. Bohužel to takhle občas bývá. Letos jsme ale určitě někde jinde mentálně i fyzicky. Loňský začátek už se nebude opakovat.

Jak vypadala vaše letní příprava?

Měl jsem letní přípravu individuálně s kondičním trenérem. To bylo super. Dostal jsem úkoly, na čem přesně musím trénovat. Teď jsme od konce července na ledě a cítím, že to bylo dobře nastavené. Máme tu dobré tréninky a věřím, že jsme všichni spokojení.

Rytíři Kladno - Slavia Praha 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 4. Smoleňák (Filip, Bláha), 12. Hults (Hanousek, Procházka) – 13. Strnad L. (Gašpar, Beran), 50. Knotek (Veber, Kočí), 57. Přikryl (Beran, Strnad L.). Rozhodčí: Jaroš, Zeliska - Hnát. Klouček. Vyloučení: 4:3, bez využití.

Kladno: Lukeš – Ticháček, Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Nemčík, Hanousek, Jeřábek – Jarůšek, Hults, Procházka – Smoleňák, Filip, Bláha – Strnad J., Straka, Redlich – Kut, Višnieuski, Hejda

Slavia: Hölsä – Gaspar, Veber, Hrdinka, Sýkora, Kajínek, Kočí – Beran, Přikryl, Strnad L. – Smola, Slavíček, Polák – Knotek, Slavík, Průžek – Havrda, Tichý, Zvagulis