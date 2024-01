Byli mistry světa, ve své sbírce měli i stříbrné medaile z olympijských her, přesto v roce 1950 stanuli českoslovenští hokejoví reprezentanti před soudem a hned jedenáct z nich si ve vykonstruovaném procesu odneslo tresty odnětí svobody. Podle tehdejšího režimu měli být zapomenuti. Od čtvrtečního dopoledne si je ale Pražané budou naopak připomínat. Nedaleko stanice metra Radlická ponese jedno náměstí a dvě ulice jména Augustina Bubíka, Václava Roziňáka a Vladimíra Kobranova.

„Všichni si toho hrozně moc vážíme, srdíčko plesá, že se na ně nezapomene. Všichni tři tady budou moct být zase pohromadě,“ pochvaloval si krátce po odhalení nových jmen ulic Bubníkův syn Gustav. Právě po jeho tatínkovi se nově jmenuje náměstí za budovou Metalica v ulici Radlická. Do ní se napojuje ulice Václava Roziňáka, na níž navazuje ulice Vladimíra Kobranova.

„Měl jsem to štěstí, že jsem je zažil. Václava Roziňáka i Vladimíra Kobranova jsem v dětském věku bral jako takové strejdy. Neuvěřitelné bylo, že když se všichni tři sešli pohromadě, tak s nimi byla jenom sranda. Nepamatuju, že by skuhrali nebo vzpomínali ve zlém. I po tom všem, co zažili, žili optimisticky a byli naprosto úžasní,“ zavzpomínal Gustav Bubník na všechny tři bývalé skvělé hokejisty.

Všichni tři byli mistry světa ve svém milovaném sportu, v němž vybojovali i stříbro na olympiádě. Slibně rozeběhnuté kariéry jim zastavil až vykonstruovaný proces z roku 1950, v němž byla jedenáctka hokejistů odsouzena k trestům odnětí svobody. Bubník vyfasoval 14 let, Roziňák a Kobranov pak o čtyři roky méně. Přestože hráči byli v polovině padesátých let omilostněni, do reprezentace a vrcholového hokeje už se vrátit nesměli. Komunistický režim chtěl, aby se na ně zapomnělo.

„Je to úžasné v tom, že teď se na ně nezapomene. Byli zapomenutí tenkrát, potom se o tom celá léta nevědělo a nemluvilo. Ani já jako malý kluk vůbec netušil, že táta něco takového prožil. Tím, že tady jejich jména budou, tak i současná generace a ty budoucí budou mít možnost se seznámit s celým příběhem. To je na tom nejcennější,“ ocenil Gustav Bubník.

„Táta by měl obrovskou radost. Je neuvěřitelná čest, že po někom může být něco pojmenovaného. Myslím, že všichni tři jsou nahoře strašně šťastní a udělalo jim to dobře u srdíčka,“ doplnil.

Nové ulice se jmény hokejistů vznikly v rámci projektu Nová Waltrovka na Praze 5 nedaleko stanice metra Radlická. Čtvrť s kancelářskými budovami, hotelem a byty zde staví Penta Real Estate, které se pojmenování ulic po hokejistech zalíbilo.

„Jde o příběh komunistického bezpráví, který nesmí být zapomenutý. Jsme potěšeni, že ulice na Nové Waltrovce ponesou jména hrdinů z olympiády ve Svatém Mořici a z hokejových šampionátů 1947 a 1949,“ uvedl Martin Mafka z Penta Real Estate.

Nápad ocenil i generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý. „Jsme hrozně rádi, že tato generace našich nejstatečnějších hokejistů bude mít svoje důstojné místo. Zachová se díky tomu jejich odkaz. Všichni, kteří navštíví toto místo, si můžou připomenout jejich úspěchy i to, čím si prošli,“ prohlásil.

„Augustina Bubníka jsem znal, létal s hokejovou reprezentací často do Finska, znal jsem i pana Zábrodského. Vždycky bylo velice inspirativní poslouchat historky a vůbec s nimi hovořit o tom, čím si prošli, a jak bojovali na ledě. Pro nás je to velice inspirativní a jsme rádi, že to může být zachováno i dál,“ doplnil i osobní vzpomínku.

Samotný nápad na pojmenování ulic podle bývalých hokejistů přišel podle starostky Prahy 5 Radky Šimkové ze strany veřejnosti i od členů místopisné komise. „Pan Bubník sportoval v Motorletu a část jeho života je spojená s Prahou 5. Je nutné připomínat osudy těchto statečných sportovců, kteří nás reprezentovali, ale místo uznání se dočkali toho, že je komunistický režim odsoudil a část života strávili v uranových dolech. Nápad na pojmenování jsme proto samozřejmě podpořili,“ prozradila.

Odkaz někdejších vynikajících hokejistů, jejichž kariéry i život ovlivnila krutost tehdejšího režimu, si teď budou moci každý den připomínat všichni návštěvníci Prahy 5. Stejné pocty už se v minulosti dočkal i jejich spoluhráč Bohumil Modrý, jehož jméno nese ulice na Praze 9. Své ulice v Praze mají z hokejistů i tragicky zesnulí Josef Vašíček, Jan Marek a Karel Rachůnek.

