Hokejisty pražského klubu čekají dnes a zítra čtvrtfinálové duely v Olomouci.

Druhý zápas čtvrtfinále extraligového play-off mezi pražskou Spartou a Olomoucí. | Foto: hc-olomouc.cz/Alena Zapletalová

Kontrolní otázka: kdy naposledy postoupili hokejisté Sparty do semifinále extraligy? Odpověď věrné fanoušky moc nepotěší. Bylo to totiž na jaře 2016, kdy se Pražané probili až do série o titul (v níž padli s Libercem). Od té doby prožívají sparťané v play-off bídu. Na tak ambiciózní klub jde o dost nevalné vysvědčení.