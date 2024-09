"Při přípravách na novou sezonu jsme se chtěli poučit z té minulé, která pro nás byla extrémně složitá, těžká. Společně jsme pracovali na doplnění týmu, aby ta letošní měla jiný nádech. Úspěšně jsme posílili na všech postech, udrželi klíčové hráče z minulé sezony. Máme vyrovnanou brankářskou dvojici, posílený útok i obranu, můžeme vstupovat se vztyčenou hlavou a plni očekávání," zahájil tradiční předsezonní tiskovou konferenci spolumajitel Slavie Jiří Vlasák.

Nová hala v roce 2030?

Se svým parťákem Stanislavem Tichým se nedívají pouze na tuto sezonu, ale i na další dopředu.

"Víme, že dlouhodobé cíle Slavie by měly být návrat do extraligy. K tomu je potřeba adekvátní zázemí. Pracujeme na přípravách a v rámci Winter Hockey games, které se konají 6. až 8. prosince, bychom rádi představili novou vizi a koncept, jak by mohla nová hala vypadat," vysvětloval Jiří Vlasák a pokračoval, že s významným partnerem se jedná o tom, že by mohla teoreticky stát do roku 2030.

"V nové sezoně bychom chtěli hrát atraktivní hokej pro diváky a přáli si, aby nás podporovali minimálně stejně, ideálně ještě ve větším počtu. Když jsme hráli dobrý hokej, cestu si fanoušci našli. Chtěli bychom napříč celým klubem proklamovat nás nový slogan ´Sešívaná hrdost´, aby všichni členové klubu i jeho fanoušci byli na Slavii právem hrdí," dodal spolumajitel klubu.

Eliáš si pochvaluje rozšíření realizačního týmu

Během minulé sezony se do party v Edenu přidala jedna z největších legend novodobého českého hokeje, Patrik Eliáš. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a druhý historicky nejproduktivnější Čech v NHL přijal roli sportovního konzultanta. Své bohaté zkušenosti z nejprestižnější soutěže na planetě tak předává ve Slavii.

Jedním z jeho kroků bylo i angažování "skills" kouče Aleše Hybnera, česky trenéra hokejových dovedností. "Chceme, aby se hráči zlepšovali nejen v krátké době, ale i dlouhodobě a k tomu potřebujete mít možnost pracovat s kvalitními lidmi. Jsem rád, že nám vedení toto umožnilo. Dovednostní trenér patří k jedněm z nejlepších v republice, i proto ho využívá český juniorský národní tým, má hodně zkušeností," pochvaloval si Eliáš.

Dva noví asistenti k Aleši Totterovi

Kromě změn v hráčském kádru se hodně měnil i realizační tým. Asistenti Pavel Kolařík s Danielem Tvrzníkem u A týmu skončili a novými parťáky hlavního kouče Aleše Tottera jsou Vojtěch Šik s Radkem Hlavatým.

"Těším se na start sezony. Máme spoustu šikovných mladých hráčů, zůstali dobří starší lídři. Máme z týmu dobrý pocit," těší Tottera.

V přípravě se jeho svěřencům dařilo, ze sedmi zápasů jich vyhráli pět. "Měli jsme pestrý mix soupeřů. Příprava něco naznačí, ale neřekne vše. Když jsem pracoval s Vláďou Růžičkou, říkal, že jednou v přípravě nevyhráli ani v jednom z osmi zápasů a den před soutěží byl nervózní, co se bude dít. Po jedenácti kolech pak byl s deseti výhrami první," dodal kouč.

Minulá sezona ukázala charakter týmu

Během ledna to se slávisty vůbec nevypadalo dobře. Po prohře s Frýdkem-Místkem klesli na poslední sestupové místo a na třinácté měli šestibodovou ztrátu. Až díky povedenému finiši se zachránili a dokonce i vybojovali předkolo play-off, kde vypadli s Jihlavou.

"Pamatuji si to, jakoby to bylo dnes. Věřili jsme týmu, nevytvářeli žádný tlak a trpělivost se vyplatila," vypráví Jiří Vlasák.

"To, že vedení zachovalo klid, nechodilo do šatny, netrejdovalo hráče, bylo ohromně důležité. Nechci se nikoho dotknout, ale Znojmo to bralo druhou cestou, měnilo trenéry, hráče a nakonec sestoupilo. Pamatuji si, jak se kdo v týmu zachoval, charaktery se v takových situacích ukáží," přidal se Aleš Totter.

Ten se bude muset obejít bez zkušeného útočníka Tomáše Knotka, který si odpykává trest za faul v předkole proti Jihlavě z minulé sezony. Požádají slávisté o prominutí části trestu?

"Máme to v hlavě. Možnost je, až se rozběhne liga, ne před, takže se o tom pobavíme, jaké jsou možnosti a pokud by to šlo, proč to nezkusit. Tato varianta je tedy ve hře, ale nelze to řešit dříve než v pondělí," vysvětloval trenér.

Baráž? Spravedlivější je přímý postup

Vyhrát druhou nejvyšší soutěž a postoupit mezi elitu je snem většiny klubů z Maxa ligy. Ovšem přes baráž se jen tak nedá projít. Kladno je v extralize dlouhodobě nejhorší, ale v baráži pak vítězi prvoligového play-off nedá šanci.

Aleš Totter má s baráží zkušenosti. "Když jsem trénoval Chomutov, byla baráž čtyřčlenná… Vlastně jsme vyřadili Slavii" … "Seberte mu ten mikrofon," smáli se Jiří Vlasák s Patrikem Eliášem. "První liga potřebuje impuls, přímý postup a třeba baráž předposledního z extraligy s druhým od nás. Fotbal to už pochopil a věřím, že to pochopí i hokej," dodal už na vážnou notu.

"Toto téma je hodně probírané," přidal spolumajitel Vlasák. "Chceme se soustředit na sezonu, která nás čeká, ale také ukázat, že mety, o kterých se v budoucnu bavíme, jsou dosažitelné. Musíme jednotlivými krůčky stabilizovat klub, hrát dobrý hokej, aby chodilo více lidí. Klukům se hraje lépe před dvěma tisícovkami fanouškům než před pětistovkou, to je jasné. Věřím, že se fanoušci stanou nedílnou součástí klubu, i v rámci našeho hesla Sešívaná hrdost," dodal Jiří Vlasák.