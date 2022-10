Jaké pocity ve vás pár dní před zápasy s Nashvillem převládají? Určitě se hrozně těším. Ani jsem si nepředstavoval, že se s NHL někdy podívám do Prahy. Hrozně si vážím šance zahrát si před celou rodinou, jsem rád, že to takhle dopadlo. Navíc se bude hrát v O2 areně, kde jsem strávil své první dvě profesionální sezony. Takový návrat po deseti letech.

Nabitý program vám asi moc volna neumožní.

Je to hrozně rychlé a krátké, moc dní tu nemáme. Přijedeme vlastně ve středu odpoledne, pak je týmová večeře a nějaké je volno je jen ve čtvrtek dopoledne. Pak už je trénink pro fanoušky a spousta povinností kolem. Do toho se člověk musí soustředit na zápasy, které jsou hodně důležité. Zkusím si to co nejvíc užít, protože něco takového může přijít jednou za život.

Čelil jste od kamarádů a známých náporu žádostí o vstupenky?

Vstupenky? To bylo asi to nejhorší, protože já tohle shánění úplně nemusím. Samozřejmě jsem chtěl sehnat lístky pro rodinu a ty úplně nejbližší kamarády, ale spoustě lidí jsem říkal, že kdybych se měl starat o všechno, tak bych v tom měl úplný bordel. Takže jsem i odmítal.

Chceme předvést hezký hokej

Vyptávali se vás spoluhráči, kam v Praze vyrazit, co vidět?

Trochu jsme se o tom bavili, kluci se mě ptali na různá místa a kam zajít na večeři. Něco jsem doporučil, snad se jim to bude líbit. Jak jsem říkal, volného času moc nebude, ale výhoda Prahy je v tom, že stačí jít od Staromáku přes Karlův most nahoru na Hrad a člověk toho vidí spoustu. Někteří kluci už v Praze byli, ti se hrozně těší zpátky. Obzvlášť se ale těší kluci z Evropy. Ze Švýcarska, Švédska nebo Finska je to sem krátký let, takže tu můžou mít spoustu lidí z rodiny.

Předpokládáte, že San Jose v pátek a v sobotu požene za vítězstvím podpora většiny diváků?

Jsme v týmu dva Češi, takže věřím tomu, že podpora půjde za námi. Hlavně aby byla dobrá atmosféra a abychom vyhráli. Chceme předvést hezký hokej, aby si to lidi užili.

Co říkáte na letošní přípravu Žraloků a s čím jdete do nové sezony vy osobně?

Příprava byla dobrá, dařilo se nám. Máme nový systém, ale pořád je to jen příprava, musíme to přenést do soutěže. Já osobně jsem se cítil dobře, fyzicky jsem připravený. Vím, jak hrát hokej a co umím, teď chci být ještě lepší. Chci pomáhat samozřejmě góly a nahrávkami, ale hlavní je, aby se vyhrávalo. Máme za sebou horší tři roky, to chceme obrátit. Moc se nám nevěří, což je motivace ukázat, že můžeme být zpátky v play-off.