Domácí hokejové MS juniorů se blíží. Kouč Varaďa složil kádr

Tři týdny zbývají do startu mistrovství světa hokejistů do dvaceti let. Trenér české reprezentace Václav Varaďa už vytvořil širší nominaci hráčů, kteří zabojují o účast na šampionátu v Ostravě a Třinci. „U každého jména jsme vedli spoustu diskusí. Věřím, že tito kluci jsou nejlepší, co máme k dispozici,“ uvedl kouč.

Václav Varaďa | Foto: Deník / Lukáš Kaboň