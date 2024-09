V sobotu domácí výhra s Jihlavou 7:4, v pondělí ve Frýdku-Místku 4:3 a ve středu doma s Chomutovem 5:2. Pět dnů, tři zápasy, devět bodů.

"Je dobře, že jsme to fyzicky zvládli. Stále ale máme spoustu věcí, na kterých musíme pracovat," upozorňoval po výhře nad chomutovskými Piráty kouč Slavie Aleš Totter.

Jeho tým porazil Severočechy 5:2, ale dost věcí se mu i přes výhru nelíbilo.

"Měli jsme dobrý start do první komerční přestávky. Byli jsme aktivní, pak nás ale více zajímal rozhodčí. Mentálně to pro nás byl těžký zápas, protože jsme byli favorit. Nedařilo se nám najít klid a správný moment. Přišlo to až v závěru druhé třetiny díky vyrovnávacímu gólu. Začali jsme mít lepší pohyb a na začátku třetí třetiny jsme ubránili přesilovku, k tomu se nám navíc povedlo skórovat. Tým si už potom věřil na výhru. Opět to však provázely zbytečné komplikace. Naše disciplína je něco, o čem se musíme pobavit," poznamenal.

Do hry se po pauze zaviněné disciplinárním trestem vrátil také slávistický kapitán z minulé sezony Tomáš Knotek. Původně měl být mimo až do 30. září, ale komise mu prominula zbytek trestu. "Při žádosti o změně doby trestu bylo přihlédnuto k vyjádření lítosti a omluvě spoluhráči bezprostředně po utkání i v následujících dnech," přišlo vysvětlení.

A Knotek se na led vyloženě těšil, na výhře se podílel gólem a asistencí. "Dýchá se lépe, když dáte gól hned v prvním utkání," usmíval se po zápase.

Tomáš Knotek po zápase:

| Video: Youtube

Tempo Maxa ligy teď trochu zvolní a najede do běžných kolejí sobota - středa. V sobotu 28. září jede parta z Edenu na led pardubického béčka, příští týden ve středu doma přivítá Sokolov a o tři dny později vyrazí do Kolína. Natáhne se série vítězství?