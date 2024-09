Hokejový Fehérvár přijel do Prahy po čtvrtečním debaklu v Pardubicích, kde prohrál vysoko 0:7, a Sparta byla jasným favoritem. Pražané nevstoupili do zápasu vůbec dobře a ještě po dvou třetinách prohrávali 1:2. Spasila je však nedisciplinovanost Fehérváru, který Spartě nabídl dvouminutovou přesilovku 5 na 3. V ní Sparta skóre otočila a výhru si pohlídala.

Maďarský tým začal aktivně a Spartu překvapil už od úvodních minut. V 16. minutě šli hosté do vedení, když Kořenář vyrazil Atkinsonovu střelu jen k Anže Kuraltovi, který pohodlně skóroval. Fehérvár mohl navýšit vedení, ale Berger svou šanci v přesilovce zahodil.

Ve druhé třetině se Sparta zlepšila a začala tlačit. Vyrovnání přišlo až v polovině zápasu, kdy Hrabík tečoval Krejčíkovu střelu v přesilovce. Hosté však rychle odpověděli dalším gólem Kuralta po přečíslení, a Fehérvár si opět vzal vedení.

Třetí třetina přinesla klíčový moment. Sparta dostala výhodu přesilovky 5 na 3, kterou dokonale využila. Chlapík a Hyka otočili skóre a Fehérvár se už nevzpamatoval. Sparta svůj náskok navýšila při hře Fehérváru bez brankáře a po gólech Hyky a Řepíka si zajistila vítězství 5:2. „Takové zápasy se stávají, ale vstupy do utkání musíme vylepšit,“ zlobil se letní posila Tomáš Hyka.

Zachránila vás až přesilovka. Co se na ledě dělo?

Nevstoupili jsme do zápasu vůbec dobře. Soupeř hrál velice dobře, hodně bruslili. Pak nám pomohla přesilovka, která nás vrátila do zápasu. Je co zlepšovat, ale konec zápasu byl lepší. Hráli jsme, jak jsme chtěli, hráli bez brankáře, a naopak jsme dvakrát udeřili.

Nečekali jste, že Fehérvár bude snadnějším soupeřem?

Ani ne. Věděli jsme, že každý zápas je úplně jiný. Čekali jsme, že přijedou v jiném módu. A také to bylo vidět. Je jedno, s kým hrajeme, ale tohle si nemůžeme dovolit.

Byla v kabině po první třetině bouřka? Přeci jen od druhé třetiny bylo vše lepší.

Určitě jsme si řekli, že to takhle nejde. Všichni to pochopili a začali plnit, co měli. Zlepšovali jsme se.

V Pardubicích se Fehérvár prezentoval hodně agresivní hrou. Nevyhýbali jste se ze začátku soubojům?

Věděli jsme, že na malém hřišti můžou hrát více fyzicky. Ale sami po minulém zápase asi věděli, že nechtějí jít do velkých střetů.

Nakonec jste k obratu přispěl dvěma góly. Jak vás to potěšilo?

Jsem rád, že jsem přispěl. Je jedno, kdo dává góly, když se vyhrává, ale určitě to člověka potěší.

Čeká vás cesta na Ligu mistrů do Británie. Čekáte, že Sheffield bude podobný soupeř?

Každý zápas je těžký. Je to Liga mistrů, soutěž s těmi nejlepšími týmy v Evropě. Nečeká nás nic jednoduchého.

V přípravě se vám daří. Ani jednou jste neprohráli po 60 minutách. To je před startem extraligy dobré, že?

Určitě. Chceme vyhrát každý zápas. Je jedno, jestli je to příprava nebo Liga mistrů. Musíme si v hlavě nastavit, že chceme vyhrávat.

HC Sparta Praha – Fehérvár AV19 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 32. Hrabík (Krejčík, Kousal), 41. Chlapík (Kemiläinen, Řepík), 42. Hyka (Krejčík, Řepík), 59. Hyka (Sobotka, Forman), 60. Řepík – 16. Kuralt (Atkinson), 36. Kuralt (Hári). Vyloučení: 1:5, využití: 3:0.

Sparta: Kořenář – Moravčík, Kemiläinen, Tomov, Irving, Krejčík, Mikliš, Tůma – Hyka, Sobotka, Řepík – D. Vitouch, Horák, Chlapík – Forman, Najman, Kousal – K. Hrabík, O. Hrabík, M. Vitouch.

Fehérvár: Reijola – Gaunce, Štajnoch, Stipsicz, Messner, Csollak, Atkinson – Ambrus, Hari, Kuralt – Erdely, Bartalis, Brown – Kulmala, Berger, Terbocs – Magosi, Nemeth, Mihaly.