Play-off univerzitní hokejové ligy je v plném proudu, přesto se hráči Univerzity Karlovy musí potýkat i s jinými problémy než jen se soupeři na ledě. Před odjezdem na pondělní čtvrté čtvrtfinálové utkání v Brně jim totiž někdo vykradl šatnu a hned pětice hokejistů nemohla k utkání odcestovat. Hokejová komunita se proto na způsobenou škodu skládá v internetové sbírce na Donio.cz, která vzbudila velký zájem.

Neznámý zloděj ukradl hokejistům Univerzity Karlovy dvě brankářské a tři hráčské výstroje. Veřejnost se nyní skládá v internetové sbírce na nové. | Foto: UK Hockey Prague

„Těsně před odjezdem na důležité čtvrtfinálové utkání do Brna jsme zjistili, že někdo vykradl naši šatnu. Ta má z důvodu nedostatku šaten na našem domácím stadionu v pražských Strašnicích formu kontejneru připojeného k hale, který až do teď uspokojivě sloužil jako úschovna hokejových výstrojí,“ vysvětlují zástupci týmu Univerzity Karlovy.

Z jejich šatny konkrétně zmizely dvě brankářské a tři hráčské výstroje, což činí dohromady škodu přesahující 150 tisíc korun.

„Nejenže do utkání v Brně nemohli okradení hráči nastoupit, ale tato situace jim s velkou pravděpodobností znemožní dále pokračovat v sezóně a poprat se o postup do semifinále. Kontejner nám bohužel žádná pojišťovna nebyla ochotna pojistit a pojistka haly toto poškození také nepokrývá. Doba vlastních univerzitních stadionů s vlastní šatnou je ještě daleko, i když sami věříme, že už ne zas tak daleko,“ zní z mužstva.

Přestože pětice hráčů neměla hokejovou výstroj, Univerzita Karlova na ledě soupeře zvítězila a srovnala stav čtvrtfinálové série na 2:2. Rozhodující utkání se odehraje v pátek od 20:15 na pražské Hvězdě.

Budou do něj moci nastoupit i okradení hokejisté? I to je dost možné. Tým se totiž rozhodl obrátit na hokejovou veřejnost a prostřednictvím sbírky na webu Donio.cz vybírá peníze na nové výstroje. Už po šesti hodinách překročila vybraná částka hranici 90 tisíc korun a ve středu krátce před polednem se blížila sumě 120 tisíc.

„Já snad začnu věřit na tu Hokejovou rodinu. Díky všem,“ napsal na svém twitterovém účtu Vilém Franěk, marketingový ředitel Univerzitní ligy, který upozornil také na štědrý příspěvek v hodnotě 26 026 korun od uživatele s přezdívkou JR26. „Vypadá to, že Univerzita Karlova má na příští sezonu novýho sponzora na helmu,“ napsal na Twitter.

Okradené hokejisty se rozhodla podpořit také sázková kancelář Tipsport, která přispěla částkou 50 tisíc korun. 20 tisíc korun přislíbila také agentura BPA sport marketing, výhradní marketingový partner Českého hokeje.

Samotná sbírka, která odstartovala teprve v úterý 7. března, poběží ještě třináct dní a všichni přispěvatelé si za svůj finanční dar můžou odnést zajímavou odměnu. Ve hře je poděkování na sociálních sítích, vstupenky a permanentky na zápasy, dres, účast na tréninku nebo jméno na dresech pro příští sezonu.

„Pokud by se povedlo vybrat více prostředků, společně s Českou asociací univerzitního hokeje zřídíme fond, který bude sloužit na případnou pomoc každému hráči či týmu, který by se dostal do podobné situace po zavinění třetí osoby,“ dodávají ke sbírce zástupci mužstva.

