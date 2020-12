Obhájci stříbrných medailí své kvality potvrdili již ve svém prvním zápase na šampionátu, ve kterém porazili zejména díky vydařené druhé třetině výběr USA 5:3.

"Samozřejmě, že jsme utkání sledovali. Víme o kvalitách soupeřů, ale naším úkolem a cílem je se na každého soupeře co nejlépe připravit. My budeme s týmem pracovat tak, abychom podali co nejlepší výkon," řekl kouč Mlejnek krátce po porážce se Švédskem 1:7.

Jeho svěřenci odehráli se Seveřany vydařenou první třetinu, od druhé části ale zápas ovládl soupeř a bez větších problémů jej dovedl do vítězného konce. Češi teď věří, že na druhý pokus odehrají lepší utkání.

"V čem Rusové vynikají, jsme viděli už v listopadu na Karjale," poukázal Mlejnek na start juniorské sborné na prvním turnaji seriálu Euro Hockey Tour, který nečekaně ovládla. "Individuální dovednost, jejich sebevědomí podpořené kvalitním výkonem, to jsou jejich atributy. Budeme se snažit na ně co nejlépe připravit," podotkl.

Do české sestavy se vrátí útočník Adam Raška, jenž předešlé utkání vynechal kvůli disciplinárnímu trestu za faul v přípravě proti Slovensku. Zda bude opět chytat Nick Malík, jenž i přes sedm inkasovaných gólů podal solidní výkon, Mlejnek dopředu prozradit nechtěl.

"Bude to předmětem naší trenérské analýzy, protože utkání jdou rychle za sebou a nás čeká opět těžký zápas, takže se o tomto budeme bavit," řekl reprezentační kouč. Proti Švédsku kryl Malíkovi záda z pozice dvojky Lukáš Pařík.