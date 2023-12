Na oslavách 120 let pražské Sparty nemohl chybět ani Jiří Hrdina. Právě v jejím dresu, vyjma dvou let na vojně v Trenčíně, strávil celou tuzemskou kariéru. Hrdina, který začátkem příštího roku oslaví už 66. narozeniny, byl při exhibici po Stanislavu Hajduškovi druhým nejstarším hráčem. Držitel tří prstenů za triumfy ve Stanley Cupu byl k sobě kritický, přitom rozhodně nezklamal. „Pro lidi to bylo parádní,“ usmíval se Hrdina před novináři v tričku Dallas Stars, v jehož službách nyní působí jako skaut.

Jiří Hrdina na exhibičním zápase ke 120 letům hokejové Sparty. | Foto: Jan Beneš / HC Sparta Praha

Jak jste si užil, že jste zase po dlouhé době oblékl sparťanský dres?

Nikdy by mě nenapadlo, že v necelých 66 letech zažiju skoro deset tisíc lidí ve Sportovní aréně a zahraju si takový parádní zápas. Týmu jsem moc nepomohl, protože jsme byli starší lajna s Martinem Hostákem a Davidem Volkem. Kluci to zvládli i za nás. Pro lidi bylo parádní, že viděli spoustu skvělých hráčů z historie nároďáku i Sparty. Famózní akce, moc jsem si to užil.

Přepadla vás nostalgie?

Zamyslel jsem se hlavně při hymnách, kdy jsem si vzpomněl na osmdesátý pátý, kdy jsme tu získali titul mistrů světa. Stejně tu hráli hymnu po zápase, ve kterém jsme porazili Rusáky 2:1. Když jsme porazili Kanadu 5:3 a předávali nám zlaté medaile… Tak tyto vzpomínky mě chytly. Pak už jsem se musel soustředit na to, aby mi někdo pořád někam neujížděl.

Bylo to pro vás hodně fyzicky náročné?

Nebylo těch střídání tolik, protože jsme měli hodně hráčů. Až od druhé třetiny, kdy jsme hráli na čtyři lajny, tak to bylo trochu náročnější, protože jsme se tam dostávali do hry proti klukům, kteří oproti mně byli i o pětadvacet let mladší. Fyzička v tomhle věku už není, výbušná síla v nohách mi chybí. Ale já si to moc užil a jsem rád, že jsem tu potkal spoustu kluků jako spoluhráče či protihráče.

Nastoupil jste bez helmy…

Tyhle zápasy hraju vždycky bez helmy. Oni pak na mě dávají větší pozor, aby mi něco neudělali. Tyhle exhibiční zápasy nejsou o tom, že bychom si chodili do těla, ale musím dávat bacha, když kolem brány létají puky nebo hokejky.

Těšil jste se speciálně na nějakého spoluhráče či protihráče?

Určitě na Jardu Jágra. A spoustu dalších kluků ze Sparty. Já se teda s nimi průběžně vídám. Z týmu československých legend se často vídám s Frantou Musilem na skautských tripech. On dělá pro Buffalo, já pro Dallas. Tam se vídáme často. Těšil jsem se také na Martina Hanzala. Bylo to parádní.

Stihli jste si už s Jágrem něco říct?

Teď na konci jsme si něco řekli. Doufám, že se ještě potkáme na oslavě na pivu.

Jágr ve Sportovní hale vzpomínal. Kdy měl blízko do Sparty?

Dovedl byste si začátkem devadesátých let představit, že teď v roce 2023 se potkáte na takovéto exhibici?

To určitě ne. Když jsem v roce 92 odcházel z Pittsburghu, tak jsem věděl, že před sebou má dlouhou a skvělou kariéru. Že jsme se tu potkali, to je famózní.

Na sociálních sítích se občas do něj opřete.

Ty názory jsou takové, jaké jsou. To ale na exhibici vůbec nepatří

A ani u piva to neproberete?

To je zbytečné. K pivu politika občas patří. Záleží na společnosti. Ale teď si tím určitě nebudeme kazit náladu.