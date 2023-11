Hokejová Sparta oslaví 6. prosince 120 let od svého založení a u této příležitosti si pro fanoušky přichystala bohatý program. Ten vyvrcholí 9. a 10. prosince. První den se v holešovické Sportovní hale Fortuna představí legendy Sparty proti československému výběru, jehož dres oblékne i legendární Jaromír Jágr. Druhý den pak oslavy završí extraligový zápas s českobudějovickým Motorem.

Jaromír Jágr. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Bude to velký hokejový svátek. Znovu se potkáme s hráči, se kterými jsme tady vyhrávali tituly. S mnoha z nich jsme se od té doby neviděli. A zahrát si znovu před zaplněnou Sportovní halou, to jsem myslel, že už nezažijeme,“ říká k chystanému Návratu legend Petr Ton, nejlepší střelec v historii pražského klubu, který nyní působí na Spartě jako výkonný ředitel.

O zápas proti československým hvězdám je veliký zájem a už zkraje týdne bylo vyprodané spodní patro Sportovní haly Fortuna.

Není divu, pražskému klubu se podařilo na akci domluvit skvělá jména českého i slovenského hokeje. Dres Sparty obléknou například Michal Neuvirth, Leo Gudas, Jaroslav Hlinka, Jiří Hrdina, Petr Ton, Richard Žemlička nebo David Výborný.

Jejich soupeři budou Ondřej Pavelec, Petr Čáslava, Libor Procházka, Milan Jurčina, Andrej Sekera, Petr Průcha, Radim Vrbata a také legendární Jaromír Jágr! Právě ten byl posledním překvapením, které Sparta odhalila během úterního utkání proti Litvínovu.

„Sparta je největší klub v České republice a na jeho oslavách by tak neměl chybět nejlepší hráč naší historie,“ říká k Jágrově účasti Petr Vosmík, generální ředitel Sparty.

Hokejoví fanoušci tak budou mít v sobotu 9. prosince jedinečnou možnost vidět Jaromíra Jágra v zápase poprvé od dubnové baráže Kladna proti Zlínu. Slavná osmašedesátka od té doby trénuje s Rytíři, ale do utkání zatím nezasáhla. To se změní až na Návratu legend, kde Jágr doplní přehlídku velkých osobností svého sportu.

„Kromě více než padesátky hráčů, kteří nastoupí k exhibičnímu zápasu, dorazí další padesátka sparťanských mistrů, se kterými se fanoušci setkají před zápasem na společné autogramiádě. Pouze pro tuto příležitost vytváříme malé klubové muzeum plné hokejových artefaktů, připravujeme food zónu a zápasové studio s Českou televizí,“ láká na akci marketingový manažer Sparty David Dinda.

„Těším se, že zase půjdu ve sparťanském dresu do velkého zápasu, na který přijde hodně lidí. Na druhou stranu se netěším, protože stejně jako spousta dalších budu muset začít chodit víc na led a víc trénovat, abych neudělal ostudu,“ směje se s výhledem k chystanému zápasu Richard Žemlička, který povede výběr Sparty jako kapitán.

Pro něj i pro zbytek hráčů bude mít speciální nádech i místo, kde se zápas odehraje. Právě v Holešovicích totiž slavili své tituly jak sparťané, tak československé hokejové reprezentace. „Pokaždé, když do haly vejdu, dýchne na mě příjemná nostalgie a radost z té krásné arény, která tu stojí od roku 1962. Stává se mi to vždycky, když do ní vstoupím, dojdu k ledu a kouknu se po tribunách,“ přiznává Žemlička.