Pražané slavili vítězství 5:2, pod které se gólově podepsali Jan Košťálek, Jan Buchtele, Roman Horák, Michal Řepík a Matúš Sukeľ. Výborně navíc zachytal Matěj Machovský, který si připsal přes třicet úspěšných zákroků.

Ostravané totiž do O2 areny dorazili s odhodláním ukončit černou šňůru proher a domácím zápas hodně znepříjemnili. „Byl to velice těžký zápas, soupeř předváděl úporný a nepříjemný hokej. Jsem rád za vítězství, ale hodně jsme se na něj nadřeli,“ oddechl si sparťanský trenér Miloslav Hořava.

Spát na vavřínech se nebude

Je fakt, že tým z Ostravy se trápí a prohrál už sedm duelů v řadě, na hráčích ale bylo znát energie, kterou do nich vlil nový trenérský tým v čele s vítkovickým patriotem Milošem Holaněm. Hosté Spartu přestříleli, ale v koncovce jim to nešlo. „Šancí jsme měli dost, hráli jsme pětiminutovou přesilovku, dvě minuty to bylo pět na tři. Ale nesehráli jsme to dobře,“ litoval Holaň.

Klíčový byl právě závěr druhé a začátek třetí třetiny. Nejdřív musel předčasně do šaten domácí zadák David Němeček po ukázkové hlavičce Rostislavu Dejovi, pak šel ven i Tomáš Dvořák. To už Pražané vedli 3:1 a dvougólové vedení v dlouhém oslabení ubránili.

„Zvládli jsme to, výborně nám zachytal Machovský,“ chválil Hořava. Hosté pak přece jen snížili po nádherné kličkované Rostislava Marosze, v závěru ale ze dvou vydařených brejků udeřili Řepík a Sukeľ. Zápas byl rozhodně vyrovnanější, než co napovídá konečné skóre. „Jsme rádi, že jsme znovu dali dost gólů, ale nerad bych to přeceňoval. Musíme se snažit dál,“ uzavřel trenér Hořava.