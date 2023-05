Hokejová Sparta odhalila na startu letní přípravy změny v klubu. Novým hlavním trenérem se stává Pavel Gross, který dosud trénoval v Německu, stávající trenér Miloslav Hořava bude dál působit jako jeho asistent. Změny však zasáhly i vedení klubu, které bude mít nově na starosti trojčlenné představenstvo ve složení Petr Vosmík, Tomáš Divíšek a Jakub Dlouhý. Dosavadní ředitelka Barbora Snopková Haberová ve funkci končí.

Hokejová Sparta představila změny v klubu. Novým trenérem se stal Pavel Gross, Miloslav Hořava bude jeho asistentem. | Foto: HC Sparta Praha

„S Milošem Hořavou i vedením klubu jsme toho už hodně prodiskutovali. Máme poměrně jasnou představu, jak s týmem pracovat. Jeho hlavní kostra je poskládána velmi dobře, nyní ji musíme rozumně doplnit o zkušenosti i dravé mládí,“ prohlásil nový trenér Sparty Pavel Gross.

„Je tady velmi dobrý a kvalitní manšaft. Jsou tu dobří hráči. To, co tým má, jsou bruslařské schopnosti. Bude to útočný hokej, který bude založený na dobrém forčekingu. Bude se ale i dobře bránit, protože je tady Miloš jako obranný expert. Jeden z nejlepších v republice. Hlavní je, abychom hráli se srdcem a jako tým,“ nastínil Gross svoje představy.

Bývalý útočník pražského klubu a mistr extraligy ze sezony 1989/90 strávil převážnou část své kariéry v Německu, kde získal tři mistrovské tituly a následně se vydal i na trenérskou dráhu. Nyní v pětapadesáti letech se vrací zpátky do Čech, kde se bude jednat o jeho první angažmá v pozici kouče. S Hořavou naváže na spolupráci z německého Wolfsburgu.

„Miloš je obrovský expert na obrannou půlku kluziště a na oslabení. Je vidět, že tomu rozumí a dlouho to hrával. Toho se budeme snažit využít,“ říká Gross, který jako kouč dovedl k titulu Mannheim.

Ve Spartě ale došlo i k dalším změnám. Co se týče zodpovědnosti za sportovní rozvoj klubu, tu bude mít nově na starost bývalý hráč NHL Tomáš Divíšek. Sportovním manažerem nadále zůstává Jaroslav Hlinka, který se ale nově bude zaměřovat také na rozvoj sparťanské mládeže. Jedním z cílů pro klub je také větší propojení s letňanským hokejovým klubem, jenž aktuálně hraje druhou ligu.

„V Letňanech budujeme dlouhodobě úspěšnou akademii a především v mladších věkových kategoriích se nám daří. Naším novým cílem je co nejlépe využít potenciál obou akademií a pro Spartu i celý český hokej vychovávat co největší množství nových Hlinků, Hlaváčů a Rousků. Úzce budeme spolupracovat i v dospělém hokeji. V dlouhodobějším horizontu bychom se s letňanskými Letci rádi probojovali do Chance ligy, a měli tak možnost mít novou sparťanskou farmu přímo v Praze,“ nastínil Divíšek.

Další významná změna se udála na pozici generálního ředitele klubu. Dosavadní ředitelka Barbora Snopková Haberová se přesunula do dozorčí rady, kde vystřídala Víta Šuberta. Na jejím postu ji nahradil Petr Vosmík. „Báře patří velký dík. Sparta za jejího působení získala Prezidentský pohár, bojovala ve finálové sérii playoff a překonala rekordní návštěvnost v extralize,“ uvedl nový ředitel.

„Děkuji Spartě a především všem jejím fanouškům a partnerům. Zůstávám součástí klubu. Těším se na to, že se budeme pravidelně setkávat v O2 areně. Věřím, že na vysněný titul už nebudeme čekat dlouho,“ nechala se slyšet Snopková Haberová.

Do nové role se v klubu přesouvá rovněž Petr Ton, který bude zastávat funkci výkonného manažera. Vedle zajišťování běžného provozu klubu se bude soustředit také na vztahy s obchodními partnery a zastupování Sparty v Asociaci profesionálních klubů a v Českém svazu ledního hokeje.

I přes rozsáhlé změny se cíle pražského klubu nemění. „Každý krok, který ve Spartě děláme, vede k jednomu společnému cíli – být dlouhodobě úspěšní a opět vybojovat mistrovský titul,“ hlásí sebevědomě Vosmík.