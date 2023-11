Hokejisté pražské Sparty přišli na delší dobu o útočníka Davida Vitoucha, proto neponechávají nic náhodě a svůj kádr rozšířili o talentovaného útočníka Radka Mužíka. Dvaadvacetiletý odchovanec plzeňského hokeje strávil posledních pět sezon na severu Evropy, kde sbíral svoje první zkušenosti s dospělým hokejem. Prvním start za svůj nový tým bude moci Mužík zapsat už v pátek odpoledne na ledě Kladna.

Hokejová Sparta přivedla do týmu mladého útočníka Radka Mužíka. | Foto: HC Sparta Praha

„David Vitouch kvůli zranění nedohrál zápas v Pardubicích a bude chybět delší dobu. Provází nás i nějaká další zranění. I proto jsme se spolu s trenéry rozhodli rozšířit a ještě více zkvalitnit náš kádr,“ vysvětlil šéf sportovního úseku Sparty Tomáš Divíšek.

„Radek Mužík nám do kádru typově skvěle zapadá. Je to urostlý mladý hráč, který má ve svých dvaadvaceti letech za sebou pět sezon v náročných severských ligách. Očekáváme od něj důraz v předbrankovém prostoru i mimo něj,“ doplnil.

Na nové angažmá se těší i samotný Mužík. Ten odešel před pěti lety z Plzně do Švédska, kde se přes mládežnické týmy Luley propracoval až do nejvyšší soutěže. Loni si ještě zahrál proti Spartě v Lize mistrů, následně přestoupil do Örebro a letos se dohodl na smlouvě ve finské Tappaře. S ní se ale po devíti zápasech, v nichž vstřelil jednu branku, rozloučil.

„V Tappaře jsem nebyl na zkoušce, ale podepsal jsem normální roční kontrakt s dohodou, že si po třech měsících řekneme, jestli budeme společně pokračovat. Vzájemně jsme se nakonec dohodli, že každý půjdeme svou cestou a já chtěl mít co nejrychleji jasno, jaká bude má další budoucnost,“ rozpovídal se o svém předchozím angažmá Mužík.

„V Tappaře jsme se v týdnu rozloučili a já řešil, co bude dál. Cítil jsem, že bych se chtěl vrátit do Česka, a když se před pár dny se ozvala Sparta, vzal jsem ji všema deseti,“ dodal.

V jedné kabině se teď znovu setká s Janim Lajunenem, se kterým loni hájil barvy Örebro. „Jsem velký a dobrý kamarád s Janim Lajunenem. Píšeme si téměř každý den. Znám taky Moru (Moravčíka), Němu (Němečka) a další kluky z Plzně. V reprezentaci jsem se potkal i s Pepou Tomou a videokoučem Kubou Zelenkou,“ uvedla čerstvá posila Sparty, která už se nemůže české extraligy dočkat.

„Těším se ohromně! Extraliga se hrozně zvedla, navíc jdu do jednoho z nejlepších týmů v Česku. Popravdě netuším, co od extraligy čekat, protože jsem ji přece jen nikdy nehrál. Bude to ale zajímavá a nová zkušenost,“ prozradil Mužík.

Kdy ho tedy budou moci fanoušci Sparty vidět poprvé na ledě? „V Tappaře jsem byl ještě v pondělí na ledě, takže jsem připravený naskočit kdykoliv. Kdybych ale hrál poprvé až v neděli proti Plzni, bylo by to hodně kuriózní. Znám z Plzně skoro všechny, mám tam spoustu kamarádů, takže by to byla zajímavá premiéra,“ přiznal mladý útočník, který ale nevyloučil ani svůj start v pátek proti Kladnu.