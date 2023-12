Hokejová Sparta završila o minulém víkendu oslavy 120 let klubu dvěma speciálními zápasy. V tom prvním vyzvaly hvězdy z minulosti klubu výběr československých legend v holešovické Sportovní hale a o den později oblékli současní sparťané speciální dresy a v extraligovém klání porazili České Budějovice. Všechny hrané dresy pak Sparta nabídla fanouškům v aukci. Její výtěžek nakonec činil 635 893 korun.

Sto dvacet let od svého vzniku oslavila hokejová Sparta exhibičním střetnutím legend pražského celku s česko-slovenským výběrem hvězd nedávné minulosti. Hvězdný výběr zdolal sparťanské legendy výsledkem 5:3. | Foto: Iva Roháčková

Ze zápasu hokejových legend šlo do aukce rovnou pětapadesát originálních hraných kousků, za které se nakonec vybralo 390 393 korun. Největší zájem byl o uniformu Jaromíra Jágra, která se vyšplhala až ke 24 tisícům. Velký boj se ale strhl i o další dresy. Šestnáctka Petra Čajánka se vyšplhala na 15 500 korun, za trikot Lea Gudase zaplatil vítěz 10 700 korun, dres Jiřího Hrdiny se zastavil na 15 tisícovkách a číslo 17 Jaroslava Hlinky se prodalo za 11 tisíc.

Magickou hranici deseti tisíc překonaly ještě dresy Daniela Přibyla (16 tisíc), Michala Sivka (11 500) a Richarda Žemličky (13 700), který vedl výběr Sparty jako kapitán.

„Pro mě to byla asi poslední velká akce. Kdyby se konalo něco podobného za deset let, tak toho už se nezúčastním. Pro soupeře hrál věk. My byli trochu starší. Snažili jsme se a snad jsme diváky nezklamali. Chci jim poděkovat, že přišli v tak hojném počtu. Atmosféra byla famózní. Díky jim,“ vyprávěl někdejší útočník bezprostředně po zápase.

Velký zájem byl mezi fanoušky Sparty ale nejen o dresy legend, nýbrž i o ty současných hráčů pražského klubu. Sparťani oblékli výroční sadu v neděli v zápase proti Českým Budějovicím a nakonec v nich zvítězili 3:2 po prodloužení.

I proto se o dresy strhla v aukci bitva. Za 28 nabízených kousků nakonec fanoušci zaplatili 245 500 korun, přičemž největší zájem byl o uniformu obránce Michala Kempného. Borec se zkušenostmi z NHL v utkání přihrál na dvě branky a jeho šestka se vydražila za 29 500 korun.

Velký zájem byl rovněž o dresy kapitána Michala Řepíka (22 200), autora první branky Miroslava Formana (15 tisíc) a střelce rozhodující branky Vladimíra Sobotky (12 500). Přes desetitisícovou hranici se vyšplhaly ještě trikoty Davida Němečka (11 800), Pavla Kousala (11 000), Filipa Chlapíka (11 200) a Romana Horáka (10 700).

Vítězové aukcí, které skončily ve středu a ve čtvrtek večer, obdrží unikátní kousky, které oblékli hráči ve speciálních zápasech. Na jejich zadní straně nechybí ani podpis jejich nositelů a součástí balíčku je také certifikát pravosti.