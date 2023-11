Hokejová Slavia se nechce smířit s umístěním na předposledním místě Chance ligy, a proto významně posiluje své sportovní oddělení. Po úterním příchodu nového hlavního trenéra Aleše Tottera oznámili sešívaní ve středu spolupráci s bývalým vynikajícím útočníkem Patrikem Eliášem. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu bude sportovním poradcem klubu.

Patrik Eliáš se stal novým sportovním poradcem hokejové Slavie. | Foto: HC Slavia Praha

„S Patrikem se známe, mluvíme spolu o hokeji a bavili jsme se o možné spolupráci již delší dobu. Jsme rádi, že jsme se nyní dohodli, a jsme přesvědčeni o tom, že nám díky svým zkušenostem a hokejovému přehledu hodně pomůže,” uvedl předseda představenstva Slavie Standislav Tichý.

„Přicházím do Slavie s cílem pomoci klubu, aby se dostal zpět na vítěznou vlnu a na pozice, kam patří. Jak realizační tým, tak hráči ve mně budou mít dalšího člověka, se kterým se můžou poradit, sdílet názor nebo diskutovat o různých herních situacích,“ dodal sám Eliáš.

Ten má ze své hráčské kariéry bohaté zkušenosti. V NHL odehrál 20 sezon v dresu New Jersey Devils, se kterými získal i dva Stanley Cupy. V dresu české reprezentace navíc nastoupil na čtyřech olympijských hrách, stejném počtu mistrovství světa i na jednom Světovém poháru. Po konci kariéry si Eliáš vyzkoušel práci asistenta trenéra u reprezentace do 20 let, a i v současnosti vypomáhá v New Jersey jako poradce. Svoje rady nyní bude předávat i hráčům Slavie.

Pražský klub tak reaguje na neuspokojivé výsledky. Ve 22 zápasech Chance ligy zapsal jen 18 bodů a v tabulce je na předposledním místě. Mužstvo v minulých týdnech posílili Matěj Beran a Karle Klikorka z extraligového Kladna a Tomáš Guman z Litoměřic. Největší změna se udála teprve na začátku týdne, kdy se stal novým hlavním trenérem Aleš Totter.

Slavia se pokusí odrazit k lepším výkonům i výsledkům už ve středu, kdy od 18 hodin hostí v Edenu Prostějov.