Hokejová Slavia se herně trápí, v tabulce Chance ligy je až předposlední, a proto sáhla k posílení trenérského postu. Dosavadní hlavní kouč Daniel Tvrzník se posunul na pozici asistenta a mužstvo nově povede Aleš Totter. „Nechceme na nikoho čekat, my musíme být ti lovci a agresoři, kteří se budou tlačit do brány a rychle otáčet hru,“ představil nový trenér svoji vizi v rozhovoru na klubovém webu.

Nový trenér hokejové Slavie Aleš Totter | Foto: HC Slavia Praha

„Měl jsem telefonát od pana Tichého (předseda představenstva), hned na pondělí jsme si domluvili schůzku a pak už to šlo strašně rychle. Měli jsme mítink s majiteli, na který byl přizvaný i člověk, který by měl mít v kompetenci sportovní stránku. Ti si pak vzali několik hodin na rozmyšlenou, večer jsme se potkali znovu a doladili smlouvu. A v úterý ráno už jsem nastoupil,“ popsal Totter, jak k domluvě se Slavií došlo.

„Slavia je značka, která má obrovskou tradici, a pro každého trenéra je čest být součástí takového klubu. Myslím si, že je tu charakterově dobrý tým a spousta hráčů s potenciálem, kteří mohou udělat krok do extraligy. Musíme probudit lídry a přesvědčit všechny, aby se oddali Slavii a výsledku, a věřím, že tým vrátíme na vítěznou vlnu,“ vyhlásil.

Sešívaní se každopádně nenacházejí v jednoduché pozici. Za 22 utkání posbírali jen 18 bodů a v tabulce jsou třináctí o tři body před posledním Frýdkem-Místkem. Na dvanácté Znojmo ztrácí Pražané body čtyři.

Slavia má nového trenéra. Nahoru ji má dostat Aleš Totter

„Musíme se samozřejmě dívat dozadu, protože jsme blízko posledního místa, ale zároveň je pořád reálná šance porvat se o předkolo. To by měla být velká výzva pro tým. Ale raději bych to hodnotil až na začátku března, kdy končí základní část,“ uvedl k cílům týmu nový trenér.

Ten naposledy trénoval ve slovenské nejvyšší soutěži Poprad, kde ho 10. listopadu nahradil Todd Bjorkstrand. I tak má ale Totter o naší druhé nejvyšší soutěži, kde léta působil, dobrý přehled.

„Jako trenér sledujete všechny soutěže. Shodou okolností když jsem měl teď posledních pár dní volněji, tak aniž bych ještě věděl o tom, že budu na Slavii, byl jsem se podívat ve středu na zápase Kolín – Frýdek-Místek. A v sobotu jsem viděl Jihlavu s Porubou. O soutěži i o hráčích přehled mám,“ prozradil Totter, kterého čeká pikantní premiéra.

V Chance lize totiž naposledy působil v Prostějově, který vyzve Slavia už ve středu.

„Hokejový rybník je malý a tyhle věci přináší. Když to vezmu z pozice nestranného pozorovatele, kterým jsem doteď byl, tak Prostějov je společně s Porubou pro mě největší favorit Chance ligy a adept na baráž. Nečeká nás nic jednoduchého, ale už se připravujeme na videu na jejich silné a slabé stránky. Samozřejmě je to pro mě trochu ulehčené tím, že jsem tam loni byl a spoustu věcí o tom kádru vím,“ komentoval nadcházející duel jednapadesátiletý kouč.

V čem je podle něj problém, že se Slavii v tomto ročníku nedaří? „Absolvoval jsem rozhovory s majiteli, realizačním týmem, s lídry hráčů a hlavní atributy, které z těch debat vyšly a na kterých bude třeba pracovat, jsou vítězná mentalita, sebevědomí, víra ve vítězství, obětavost ve prospěch Slavie zejména v předbrankovém prostoru a důvěra v systém,“ vyjmenoval Totter.

Předposlední místo. Vedení hokejové Slavie pracuje na zlepšení

Využít bude chtít největší přednosti mužstva, jehož hlavními bodovými lídry jsou Tomáš Knotek, Edgars Kulda, Jaroslav Brož a Robin Všetečka.

„Máme mladý tým a spíše ofenzivní hráče, takže se určitě chceme prezentovat aktivním stylem hokeje. Nechceme na nikoho čekat, my musíme být ti lovci a agresoři, kteří se budou tlačit do brány a rychle otáčet hru. Musíme být pohromadě ve všech zónách a taky začít na ledě komunikovat, to jsem vnímal při prvním tréninku jako nedostatek,“ prozradil Totter.

Podaří se mu vdechnout Slavii potřebný nový dech a odlepí se sešívaní ode dna tabulky? První nápovědou může být už středeční zápas proti Prostějovu, který startuje v Edenu v 18 hodin.