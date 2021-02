Už dvakrát se hokejisté Sparty v aktuální extraligové sezoně nadechli k dlouhé sérii vítězných zápasů. V jednom případě udělali na úspěšné šňůře pět uzlíků, při druhém pokusu dokonce šest. V úterý v podvečer mohou na šestizápasovou sérii dosáhnout znovu. Stačí na domácím ledě v O 2 areně porazit Karlovy Vary, které momentálně nezdobí právě blyštivá forma.

O Pražanech platí pravý opak. Naposledy prohráli v neděli 17. ledna v Třinci (4:5 po nájezdech), od té doby pětkrát slavili. Teď to tedy může být pošesté v řadě. A pokud jde o sérii utkání, v nichž sparťané bodovali, je ještě o poznání delší – čítá už jedenáct duelů.

Hlavně neusnout na vavřínech

Není divu, že v kabině vedoucího týmu tabulky panuje pohoda a klid. „Je pro nás velmi potěšující, že se nám v sezoně zatím tolik daří,“ řekl Martin Jandus po nedělní výhře 4:2 ve Zlíně, ke které přispěl jedním gólem. „Každého vítězství si nesmírně vážíme. Když se vyhrává, atmosféra v kabině je o to lepší. My se snažíme jít do každého zápasu s tím, že chceme uspět,“ dodal třiadvacetiletý obránce.

Ve Spartě teď všechno šlape skoro ideálně. Ke skvěle chytajícímu Matěji Machovskému se postupně zapojuje i ostřílený Alexander Salák, fungující obranu čerstvě posílil mistr světa Ondřej Němec a hvězdný útok demoluje extraligu. Výsledkem je první místo v základní části o dva body před Třincem (Oceláři ovšem mají jeden mač k dobru).

„Naše sebevědomí je velké, ale musí být zároveň zdravé. Máme skvělé trenéry, kteří nás nenechají usnout na vavřínech. Pojedeme pořád na sto procent,“ potvrdil útočník David Tomášek, že duo protřelých stratégů Miloslav Hořava, Josef Jandač na své svěřence dál klade nejvyšší nároky. Vždyť play-off už je za rohem.

Rozhodně však neplatí, že zápasy s nahecovanými soupeři jsou pro rozjetou Spartu příjemným sklouznutím se po ledě. Naopak: třeba už zmíněná nedělní bitva ve Zlíně představovala tvrdou šichtu. „Hodně náročné utkání a velmi cenné tři body,“ uznal pak Jandač.

Rozhoduje také disciplína

Kromě strojově seřízených přesilovek tentokrát Pražané dominovali i v disciplíně. Nezaznamenali totiž ani jedno vyloučení. „Neudělali jsme žádné zbytečné zákroky, které by nás poslaly do oslabení. Vždycky je dobré hrát co nejvíc v pěti hráčích, protože oslabení bere hodně sil. Zápas rychle plynul, všichni jsme byli v tempu,“ pochvaloval si Jandus.

Ale teď už k úternímu mači s Karlovými Vary. Sparta s Energií v tomto ročníku zatím hrála dvakrát a pokaždé venku. Začátkem října zvítězila 3:2, těsně před Vánocemi pak podlehla 4:5 po prodloužení. Západočeši z posledních šesti utkání pětkrát prohráli a na Spartě se představí také v pondělí 15. února.

„Věřím, že naše vítězná vlna bude co nejdelší,“ uzavřel obránce Jandus.