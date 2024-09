„Není zas tak složité vykoumat, že o špičku se bude prát Sparta s Pardubicemi a nikdy se nedá odepisovat Třinec. Tahle trojka je hlavním kandidátem na titul,“ říká Jaroslav Nedvěd, který v dresu Sparty zvedl pohár pro mistry ligy nad hlavu hned dvakrát.

Svým následovníkům by samozřejmě přál, aby si podobný pocit konečně také užili.

„Bude to vyrovnané a play-off je pak jiná soutěž. Záleží na aktuální formě, zdraví hráčů. Sparta by se už měla poučit z chyb, které je provází celou déle než dekádu. Pardubice hodně posílily, Sparta to určitě nebude mít jednoduché. Věřím, že se do finále dostane a pak už to bude jen kdo s koho,“ dodává aktuálně hlavní kouč Litoměřic.