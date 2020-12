Hokejisté Sparty ve 27. kole základní části uspěli 6:2 na plzeňském ledě a vyhráli už počtvrté za sebou.

Hokejisté Sparty se radují z jednoho ze šesti gólů v utkání v Plzni, které pražský tým vyhrál 6:2. | Foto: hcsparta.cz

Není to tak dávno, co Plzeň přijela do Prahy a v souboji dvou týmů z čela extraligové tabulky s přehledem vyloupila O 2 arenu. V neděli se role otočily: Pražané uspěli na západě Čech, kde domácím Indiánům nastříleli šest branek a inkasovali jen dvakrát.