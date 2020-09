Vzpomenete si na povyk, který mezi fanoušky hokejové Sparty nastal v létě 2015? „Patříme do Holešovic! Ve Vysočanech chcípnu,“ znělo (skoro) jednohlasně mezi zarytými sparťany. Zuřivý odpor zejména konzervativněji laděných příznivců nijak nezmírňoval ani fakt, že O2 arena - kam se klub tehdy stěhoval - ve skutečnosti stojí v Libni.

Libeň nebo Vysočany, sparťanské publikum bylo doma v šerém bludišti chodeb stařičké haly na holešovickém Výstavišti. Znalo tam každou omšelou dlaždici, každou škvíru v oprýskaných zdech. Nebylo divu, vždyť tým s velkým „S“ na prsou tam sídlil přes půl století. A teď se měl stěhovat do proskleného betonového kolosu kdesi na opačném břehu Vltavy?

Od té doby uplynulo pět let. Možná se ještě najdou nostalgici, kteří se slzou v oku vzpomínají na chuť přiškvařených klobás z těch několika obstarožních stánků s občerstvením ve „Sportovce“, drtivá většina už ale dávno přivykla chuti pizzy, hamburgerů a hot dogů v O2 areně. Protestní mlčení kotle v prvním extraligovém mači v novém domově je zapomenuto.

Vysoká návštěvnost

Spartě se skutečně podařilo zabydlet se v moderní velehale tak, jak to se nikdy předtím nepodařilo městskému rivalovi Slavii. Zatímco návštěvnost na zápasy červenobílých (dokud ještě váleli v extralize) setrvale klesala a fandové si v aréně připadali spíš jen jako na návštěvě, sparťané si nemají na co stěžovat.

Svědčí o tom i čísla: v minulé sezoně se průměrná návštěvnost na domácích zápasech Pražanů vyšplhala na úctyhodných 10 330 diváků, což je osmé nejvyšší číslo v evropských hokejových soutěží. Otázka je, co s návštěvností udělají aktuální koronavirová omezení.

Zóny v hledišti

„Povolený limit je drastický,“ řekla nedávno generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová. Pokud by platilo rozhodnutí o rozdělení hlediště do maximálně deseti sektorů, z nichž v každém smí být nejvýše 500 diváků, pražský klub by krvácel. „Jen v základní části by se tak na naše zápasy nedostalo 150 tisíc lidí,“ nelíbí se sparťanské šéfce.

Zatímco na mnoha menších (a starších) zimních stadionech mají opačné problémy, v O2 areně si mohou dovolit rozdělit prostor i na víc nezávislých sektorů.

„Aréna bude po celý zápas rozdělena do několika zón se separátními vchody, zóny budou dále děleny na jednotlivé sektory. Každá zóna bude mít vlastní občerstvení a toalety,“ vypočítává bývalý sparťanský útočník Ondřej Kratěna, působící jako event manager domácích zápasů.

Ten doporučuje kupovat vstupenky online a chodit na zápasy s časovým předstihem. Podmínky se ale dost možná budou ještě měnit. Jak to bude vypadat 20. září, kdy Sparta hraje ve 2. kole doma se Zlínem?