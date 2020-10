Kvůli karanténě včera poprvé od 22. září nastoupili k extraligovému zápasu hokejisté Litvínova. Sparťané jim ale návrat znepříjemnili, na severu Čech vyhráli 3:1. Pro Pražany šlo naopak o třetí vítězství za sebou, což je v tabulce vyhouplo na třetí příčku tabulky.

Litvínov doma hostil Spartu. Padl 1:3. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

„Pro nás byl ten zápas důležitý v tom, že teď se soutěž zase zavírá, takže šlo o poslední utkání před přestávkou. A jsme hrozně rádi za tři získané body. Domácí to měli samozřejmě velmi těžké. Nerozehraní a po karanténě, takže to byly hodně nerovné podmínky. Ale nedá se nic dělat, takhle to prostě je,“ uznal sparťanský kouč Miloslav Hořava.