Devatenáct gólů, devatenáct asistencí a schopnost rozhodovat vyrovnané mače. To je ve zkratce vizitka Michala Řepíka, kapitána hokejové Sparty, v aktuální sezoně. Zkušený útočník se jako lídr předvedl i v neděli v líté bitvě prvního týmu tabulky se třetím. Pražané ve šlágru 39. kola zdolali Mladou Boleslav 3:2 po prodloužení a právě Řepík se postaral o vítěznou trefu.

Padla ve druhé minutě prodloužení: příkladně napadající Řepík obral soupeře o puk, ujel sám na gólmana Gašpera Krošelje a překonal ho vzorovým blafákem do bekhendu. Šlo už o pátou vítěznou branku sparťanského kapitána v tomto ročníku.

„Já se hlavně snažil dobře napadat soupeřovu rozehrávku, abych se dostal na kotouč. Podařilo se mi vypíchnout puk obránci a ujet do brejku. Nejdřív jsem chtěl zakončit mezi betony, ale svůj úmysl jsem pak přehodnotil. Jsem rád, že střela nakonec prošla do branky a my se mohli radovat,“ popsal Řepík rozhodující okamžik vypjatého mače.

V O2 areně se vůbec bylo na co dívat (kdyby tedy na tribuny směli diváci). Souboj týmů z nejvyšších pater tabulky nabídl atraktivní hokej plný pohledných akcí, šancí a výborných výkonů brankářů. „Machy nás hodně podržel, chytal fantasticky,“ chválil Řepík parťáka Matěje Machovského, který se měl co ohánět.

Úspěšné přesilovky

Domácí do duelu vstoupili lépe. Byli aktivnější a v úvodu druhé třetiny šli do vedení díky přesilovkové trefě Jana Košťálka. Další početní výhodu pak proměnil David Tomášek. Hosté ovšem dokázali vyrovnat: prosadili se Ondřej Dlapa a ve třetí části Mário Lunter.

„Čekali jsme velice náročný zápas, což se potvrdilo. Myslím, že Boleslav byla od poloviny zápasu lepší, my jsme si naštěstí pomohli v přesilových hrách, díky kterým se nám podařilo utkání dotáhnout do prodloužení. Skvěle zachytal náš brankář,“ hodnotil trenér Pražanů Miloslav Hořava.

Sparťané včera potvrdili, že s úspěšností přes 23 procent mají nejúdernější přesilovky v extralize. „Teď nám to v nich klape, průběžně na nich hodně pracujeme. Hodně se o přesilovkách bavíme, díváme se společně na video a rozebíráme si situace. Pořád se je snažíme zdokonalovat a je super, že si díky těmto gólům pomáháme,“ řekl Řepík.

Kromě pěti gólů stihli aktéři nedělního zápasu i jeden pěstní souboj: rozdali si to domácí nezmar Lukáš Pech (byť postavou rozhodně nepatří mezi typické bitkaře) a boleslavský Petr Šidlík. Navrch měl řízný obránce hostů, to ale nebylo tak podstatné. „Je opravdu skvělé, že se Pecháček nebál a šel do bitky takhle naostro. Soupeři musí vědět, že to s námi nebudou mít lehké,“ dodal Řepík.

Sparta vede extraligy o pět bodů před Třincem a v pátek přivítá na svém ledě čtvrtou Plzeň.