Vítězství 3:0 – byl výkon blízko tomu ideálu, o kterém jste mluvili před play-off? Určitě. To, co jsme si řekli před zápasem, to jsme plnili. Od brankáře až do posledního hráče. Za mě to byl stoprocentní výkon od všech.

Byl zápas hodně o tom, kdo vstřelí první gól? Budou takové i další duely?

Samozřejmě, oba týmy budou chtít hrát trpělivě. My jsme se dostali do šancí a dali jsme góly. Kovy (Jakub Kovář) nás podržel, což potřebujeme v každém zápase, aby takhle chytal. To se nám podařilo. Drželi jsme se plánu a vyšlo to.

Jak jste se na ledě cítil? Čtvrtfinále jste vynechal kvůli zdravotním problémům.

Pauza byla velice dlouhá, ale cítil jsem se dobře. Dobře jsem potrénoval a cítil jsem se docela dobře. Čekal jsem to horší.

Dařilo se vám i na vhazování – vy osobně jste jich vyhrál 17 z 20. Je to něco, na co se zaměřujete?

Rozhodně je lepší začínat s pukem, to asi každý ví. Není to jenom zásluha centra, i křídla pomáhají. Je to plán, se kterým jsme šli do zápasu, a dobře nám to vycházelo.

Úvod zápasu byl poněkud klidný, postupně ale emocí přibývalo, za což si hodně vyslechl od fanoušků Daniel Voženílek z Třince. Série bude asi ještě zajímavá, že?

Voženílek jde úplně mimo mě. Je to jeho styl hry, nevím, co bych k tomu dál řekl. Je to jeho hra, snaží se chodit do brány a bude to dělat. My zachováme chladnou hlavu a popereme se s tím.

Výborný výkon podal váš brankář Jakub Kovář. Co můžete říct k jeho stoprocentní jistotě?

Co k němu říct? Výborný výkon, s Pepou (Kořenářem) nás drží, oba jsou výborní gólmani. Můžeme se na ně spolehnout.

Výsledek 3:0 vypadá jednoznačně. První zápas ale ukázal, že vás ještě pořádná fuška, že?

Jasně. Jak jsem říkal, určitě to bude o trpělivosti. Tým, který bude trpělivější, vyhraje. Povedl se nám první zápas a do dalšího zápasu budeme chtít jít úplně stejně.

Můžou vám pomoct zkušenosti s Třincem z předchozích play-off?

Zažili jsme to, ale zkušenosti… Soustředíme se sami na sebe, nesoustředíme se na Třinec. Chceme podat stoprocentní výkon, co jsme podali v prvním zápase. Jestli může hrát roli nějaká zkušenost, že je známe… Je to možné, ale určitě se soustředíme sami na sebe a ne na to, že jsme s nimi prohráli.

Jak důležité je nenechat se unést první výhrou? Druhý zápas vás čeká už ve středu.

Bude stejný plán, nejsme nahoře ani dole a budeme se snažit předvést to, co jsme předvedli v prvním zápase.

Druhý zápas vás čeká ani ne 24 hodin po startu toho prvního. Kolik vám to odčerpalo sil?

Myslím, že jsme hráli velice chytře, takže ani moc ne. Dobře jsme si to pohlídali a určitě jsme síly ušetřili. Byl to zodpovědný výkon. Když jsme mohli, šli jsme, když jsme nemohli, zatáhli jsme se. Velice dobrý výkon.