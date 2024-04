Hokejová Sparta ani napodruhé nedokázala ukončit semifinálovou sérii proti Třinci a o postup do finále bude znovu bojovat ve čtvrtek na ledě soupeře. O dva dny dříve v Praze sparťané dvakrát dotahovali dvougólovou ztrátu, v závěru snížili a za chvíli se radovali i z vyrovnání, jenže… Trenérská výzva gól odvolala a Oceláři vyhráli 3:2. „Pojedeme tam sebevědomí a musíme jen zlepšit začátek. Když ho zlepšíme, tak budeme v pohodě,“ má jasno obránce Jakub Krejčík.

Jakub Krejčík na tréninku pražské Sparty. | Foto: ČTK / Šimánek Vít

Dokázali jste se vrátit na konci do téměř ztraceného utkání. Je tohle pro vás pozitivní?

Hodně málo, prohráli jsme, ale můžeme si za to sami začátkem zápasu. Musíme se z toho poučit a víme, že musíme hrát šedesát minut.

Jak se snáší takový závěr na střídačce, když srovnáte, ale následně je gól odvolán?

Emoce jsou nahoru a dolu, ale je to hokej. Může se stát cokoliv a my do poslední chvíle věříme, že gól dáme. Teď se nám to nepovedlo.

Neuškodilo vám to? Do této chvíle jste měli tlak, následně jste byli v euforii a uznání gólu se dlouho řešilo.

Těžko říct, asi si nemyslím. Nějaké informace jsme měli od videokouče, takže jsme s něčím počítali. Nemyslím si, že to byl rozhodující moment.

Sparťanskou radost zmrazila trenérská výzva, série se znovu vrací do Třince

Jaké informace od videokouče jste měli?

Že tam kontakt s gólmanem byl, takže jsme jen čekali na verdikt.

Vy jste měl velký podíl na prvním gólu vašeho týmu na konci druhé třetiny. Viděl jste časomíru, když jste vystřelil?

Slyšel jsem Kořena (Josefa Kořenáře), jak na mě řve, že zbývá jen pět vteřin, takže i díky němu jsem se snažil kotouč rychle poslat na bránu.

Dá se něco stihnout za devět desetin vteřiny?

Dát gól.

Všechny zápasy jsou si hodně podobné. Pomohlo by, kdybyste Třinec donutili hrát trochu jinak?

Je to jako v bleděmodrém, čtvrtý zápas byl to samé. Musíme začít hned od začátku a šlapat, hrát náš hokej, který nám umožnil, že vedeme 3:2 v sérii. Není proč se bát a jedeme vyhrát do Třince.

Nevěšíme hlavy, ve čtvrtek to budeme chtít v Třinci ukončit, burcuje Chlapík

Je v zápase nejtěžší se Třinci dostat do pásma a přitlačit ho?

Oni jsou tímto známí a hrají tento systém několik let, mají to nacvičené. Není to tým, který by se nedal porazit. My se toho nebojíme a máme hlavy nahoře a jedeme vyhrát.

Čekáte, že vás budou chtít v příštím zápase rozhodit, když budou hrát doma?

Ať se do nás klidně opřou, nám je to jedno. My se soustředíme na sebe a nic jiného nás nezajímá.

Na koho teď bude větší tlak?

Pořád na ně, my vedeme 3:2 a oni hrají o to, aby jim neskončila sezona. My tam jedeme sebevědomí a musíme jen zlepšit začátek. Když ho zlepšíme, tak budeme v pohodě.