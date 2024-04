Hokejisté pražské Sparty měli soupeře z Třince už na lopatkách, když vedli 3:0 na zápasy. Oceláři ale předvedli neskutečnou sílu, když v šestém zápase odmítli konec dvě desetiny vteřiny před koncem základní hrací doby, v sedmém zápase pak vyrovnávali „už“ 55 vteřin před koncem. „Pokud tým chce uspět, musí si poslední minuty ohlídat,“ soukal ze sebe smutně Jakub Krejčík poté, co Třinec zlomil sérii na svou stranu ve čtvrtém prodloužení sedmého zápasu. Dvaatřicetiletý obránce v rozhodujícím zápase vstřelil obě branky Pražanů.

Sparta - Třiinec, 7. semifinále. | Foto: CPA

Přestože jste vedli 3:0 na zápasy, sérii jste nakonec prohráli. Jak se to dá bezprostředně po zápase zhodnotit?

Nevím, co mám říct. Vždycky nám chyběl kousek, abychom zápas dovedli do vítězného konce. Jak se říká, poslední krok je nejtěžší. To se ukázalo.

Co rozhodlo sedmé semifinále? Mohl to být faul těsně před koncem základní části, který Třinec přetavil ve vyrovnání?

Dali jsme Třinci šanci srovnat. Takže to určitý díl mít bude.

Prodloužení sedmého zápasu měla podobný průběh, kdy Třinec do nich vstupoval aktivně. Nebylo třeba si je tam více hlídat?

Nemyslím si, že bychom se soustředili na začátky nebo konce prodloužení. Třinec je silný tým, který může udeřit kdykoliv. Tlak jsme si vytvořili, měli jsme spoustu šancí, ale neproměnili jsme je. Třinec je tím známý, že z jedné šance dovede dát gól.

V play-off vám příliš nevycházely přesilovky. Jak moc to chybělo?

Asi to byl odraz základní části, kdy nám to nefungovalo. Teď, když jsme si měli pomoct přesilovkou, tak to nevyšlo. Nějaké góly jsme dali, ale na druhou stranu jich mělo být víc.

I přesto, že jste v zápasech měli převahu, nedařilo se vám odskočit na dvougólový rozdíl. Bylo tohle tím rozdílem, kvůli kterému Třinec sbíral vítězství?

Zápasy byly o jednom gólů. Teď se jednoduše říká, že kdybychom dali další gól a vedli o dva góly, tak je to lepší. Ale nedali jsme ho.

Z pohledu nezávislého diváka to ale byla skvělá série.

Pro fanouška to asi skvělé bylo, pro nás to hezké není. Zápasy byly vyrovnané, ale vždycky chyběl kousek. První tři zápasy jsme odehráli solidně. Bohužel čtvrtá výhra nám chyběla.

Budete na sérii vzpomínat i pro její emotivnost jak na ledě, tak mezi fanoušky?

Je to play-off. Tohle je toho součástí. Tohle zpětně řešit opravdu nebudu.

Oproti minulým letům vypadala Sparta silnější. Jak jste to vnímal vy?

Tým se posílil dobře, kvalita tam byla. Je to obrovská škoda. Všichni jsme věřili, že Třinec můžeme porazit a postoupit dál. Bohužel se to nestalo. Musíme Třinci pogratulovat.

V play-off se ukázalo, že velmi dobře můžou zahrát i mladší hráči. Jak vám to pomohlo?

Patří jim obrovský respekt. V takhle těžkých utkáních nám dovedli pomoct a dodali nám tak energii. Je to velký příslib pro Spartu do budoucna.

Máte za sebou z osobního pohledu skvělé play-off. Co kdyby teď přišla pozvánka do národního týmu?

Samozřejmě nad tím budu přemýšlet, ale teď na to nemám myšlenky.