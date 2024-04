Více regenerace i soustředění na zápas. Sparťané míří do Třince letadlem

Hokejisté pražské Sparty ztratili v semifinále vedení 3:0 na zápasy a série se vrací za stavu 3:2 opět do Třince. Sparťané si proto cestování před důležitým zápasem co nejvíce zpříjemní – do Ostravy ve středu odpoledne odletí letadlem a následně se do dějiště zápasu přesunou autobusem.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

5. semifinále: Sparta - Třinec 2:3. | Foto: CPA