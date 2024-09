Nebyl to jednoduchý zápas. Jak jste si ho užil a jak ho hodnotíte?

Zápas jsem si užil jako každý jiný. Hodnotím ho pozitivně, protože jsme získali tři body, což je na začátku sezóny důležité. Jsem rád, jak jsme k tomu přistoupili, i když nás teď máme za sebou dva těžké zápasy v Champions League, které nám nevyšly. Bylo to náročné i kvůli cestování, ale jsem rád, že jsme to dnes zvládli.

Pomohl vám rychlý první gól na začátku první třetiny. Jak jste viděl celou situaci?

Popravdě, přesně si ten gól nevybavuji, ale vím, že šlo o střelu na dorážku. Určitě nám to pomohlo a zvedlo sebevědomí. Kdybychom měli trochu více štěstí, mohli jsme jít do šatny po první třetině s náskokem 3:0. Bohužel se to nepovedlo. Druhá třetina byla spíše na jejich straně, ale zvládli jsme to. Ke konci jsme dali gól na 2:0 a pojistili to třetím gólem. Jsem rád, jak jsme sezonu začali.

Předvedl jste v zápase několik skvělých zákroků. Jak jste se cítil po fyzické a psychické stránce?

Bylo to trochu náročnější kvůli teplu, což mělo vliv na dýchání. Ale to měli všichni stejné, takže na to se nemůžeme vymlouvat. Celkově jsem se cítil dobře. Nervy tam trochu byly, protože šlo o první zápas sezóny, předehrávku, takže všechna pozornost byla na nás.

Po první třetině soupeř trochu přidal, jak jste to cítil v bráně?

Trochu se v první třetině hledali, ale ve druhé už hráli lépe a my jsme trochu polevili. Měli jsme více chyb, ztratili jsme několik puků. O přestávce jsme si k tomu něco řekli v kabině a ve třetí třetině jsme se vrátili k tomu, co jsme hráli v první, a zlepšilo se to.

Hrdinou zápasu se stal Irving, který pojistil zápas dvěma bombami. Dává takovéhle pecky i na na trénincích?

Takhle na nás střílí každý trénink, a jsme rádi, že to dnes předvedl i v zápase. Občas v zápase jeho střely létají mimo nebo do betonu, ale tentokrát to trefil skvěle. Už jsme si z toho mezi sebou dělali legraci.

Co znamená shootout pro tým?

Je to psychicky podpora pro celý tým. Ale shootout je vždy zásluhou celého týmu.

Měli jste před zápasem v hlavě loňské nevydařené semifinále právě s Třinecem?

Vůbec ne, je to nová sezóna, co bylo, to bylo. Bohužel se s tím už nic nedá udělat, takže před zápasem o tom nepadlo ani slovo.

Jak náročné bylo hrát po Lize mistrů? Předpokládám, že jste vrátili v noci na pondělí a v úterý už jste začínali extraligu.

Bylo to náročné. Přijeli jsme domů pozdě ráno, kolem třetí nebo čtvrté hodiny. Včera jsme měli rychlý trénink a odpoledne jsme odpočívali, takže to nebylo jednoduché. Jsem rád, že jsme to dnes zvládli, protože od pátku jsme byli na cestách a měli jsme jen málo času na regeneraci.

Teď máte pár dní volno, než v pátek vyrazíte do Kladna.

Je to tak, máme dva dny volno. Budeme se snažit si odpočinout a pak se připravit na další zápas.

V Lize mistrů jste prohráli oba venkovní zápasy. Byla to facka?

Bylo to těžké. Hráli jsme na velkých kluzištích a bylo vidět, že soupeři jsou na to zvyklí. Naši obránci měli problémy, když je soupeř objížděl. Celkově jsme se necítili komfortně. Nebyl to náš nejlepší výkon, ale extraliga je pro nás důležitější a jsem rád, že jsme dneska uspěli.

Miroslav Forman přiznal, že je stále pokladníkem týmu. Už jste s ním měl pohovor, že vás nula bude něco stát?

Ještě ne, ale nejdřív ho zkásnu já, protože první zápas s kapitánským céčkem znamená, že bude muset něco vyfasovat.