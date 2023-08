Mistrovství světa? Je to lákadlo, ale chci se soustředit na Spartu, říká Mozík

Posledních osm sezon strávil v cizině, v sedmi zápasech si zahrál i v NHL a následně si vyzkoušel Rusko, Švédsko a Čínu. Nyní ve třiceti letech se hokejový obránce Vojtěch Mozík vrací zpátky do Česka a spolu se Spartou se pokusí zabojovat o mistrovský titul. „Tým vypadá silný, ale více ukáže až sezona. Těším se na to moc,“ hlásí na startu ostré přípravy zkušený bek, který si zahrál už na dvou olympiádách, ale na první start na mistrovství světa teprve čeká.

Jak se těšíte na návrat do české extraligy?

Vracím se po osmi letech, což je docela dlouhá doba. Těším se na to moc. Uvidíme, jak to půjde. Extraliga se za tu dobu určitě změnila, přišla spousta kvalitních hráčů, tak uvidíme, je to bude vypadat.

Měl jste jasno o tom, že se vrátíte do Česka?

Úplně jasno jsem neměl, nějaké zahraničí se řešilo a byly tam i nějaké nabídky, ale když jsem si to všechno zvážil, nakonec jsem vybral tuhle cestu zpátky.

Proč vyhrála nakonec nabídka od Sparty?

Mám ambice a mám to tady blízko.

Před dvěma lety jste ukončil kvůli rodinným důvodům smlouvu v Kometě, nezvažoval jste, že byste jim to tak trochu vrátil a šel hrát tam?

Bavili jsme se o tom, ale pak to nějak ustalo. Konkrétní nabídka tam pak už nebyla.

Vysvětlili jste si s vedením Sparty eskapádu před dvěma lety, kdy jste tvrdil, že se jedná, zatímco klub tvrdil, že se nejednalo?

Už bych se k tomu nechtěl vracet. Teď už je jiný rok a jiný začátek. Všechno je v pohodě.

Jaké byly první tréninky na ledě?

První tréninky na ledě byly super a v tempu, i když to bylo po delší pauze. Je to takové zapracování, ale jsme odpočatí a všichni jedeme naplno.

Jak se cítíte fyzicky?

Měli jsme asi devět týdnů suché přípravy, pak trošku nějaký odpočinek a teď pojedeme dál. Zatím to vypadá dobře.

Jak se vám zdá silný tým Sparty?

Tým vypadá silný, ale více ukáže až sezona. Zatím je těžké to hodnotit.

Hrál jste dříve v Plzni, ve Spartě bude asi ještě o něco větší tlak…

Sparta má ty největší cíle, což mě určitě lákalo. Uděláme všechno proto, aby se to povedlo naplnit.

Jak na vás zatím působí nový kouč Pavel Gross?

Zase je to něco jiného. Měl jsem teď zahraniční trenéry, takže je příjemnou změnou, že si zase popovídám v češtině. Zatím mohu říct jen pozitivní slova.

Trenér Hořava na tréninku nabádal obránce k aktivní hře, ať necouvají a vystupují proti útočníkům, je vám to vlastní?

Hlavně ve Švédsku jsme takhle hodně hráli. Rychlý přístup, hodně se bruslilo, neměl bych s tím mít problém. Doufám, že to takhle bude fungovat a budeme hrát dobře.

Vnímáte i to, že v extralize budete více na očích s ohledem na mistrovství světa v Praze?

Je to určitě lákadlo. Ale nechci předbíhat. Chci se teď soustředit na Spartu a odvádět hlavně dobré výkony. Reprezentace by pak byla takovou nadstavbou, ale samozřejmě to je velké lákadlo. Navíc u mě platí ten paradox, že jsem byl na dvou olympiádách, ale mistrovství jsem si zatím nezahrál. Opravdu ale nechci předbíhat. Vždy jsem se k tomu třeba trošku upínal, ale pak to nevyšlo, takže půjdu zápas od zápasu. A když to pak vyjde, bude to třešnička na dortu.