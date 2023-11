Hokejová Sparta má za sebou šestnáct odehraných zápasů a v extraligové tabulce se se 30 body zařadila za Pardubice a Litvínov na třetí místo. Skvěle jí zatím funguje hra v oslabení a dobře zapadly i předsezonní posily. „Měli jsme dobrý start, pak jsme trošku uvadali, ale zatím jsme spokojeni,“ hodnotí krátce po čtvrtině základní části šéf sportovního úseku pražského klubu Tomáš Divíšek.

Šéf sportovního úseku hokejové Sparty Tomáš Divíšek | Foto: HC Sparta Praha

„Některé výkony samozřejmě nebyly ideální, ale snažíme se zlepšovat a hledat chyby. S bodovým ziskem jsme spokojení,“ dodal pro klubový web někdejší útočník, který do vedoucí role ve Spartě nastoupil před touto sezonou. Vedle celkového bodového zisku ho potěšil i způsob, kterým na něj Pražané dosáhli. Mnohdy totiž dokázali urvat i zápasy, ve kterých tahali za kratší konec.

„To je pozitivní signál. I když jsme nebyli lepším týmem, často jsme dokázali zápas urvat na naši stranu. V těchto zápasech chytali výborně také oba gólmani. Od toho tam taky jsou. Ale určitě není lehké bodovat v zápasech, kdy se vám nedaří, přesto jsme to párkrát dokázali,“ ocenil.

Na dobrých výsledcích i výkonech mají svůj podíl i letní posily. Filip Chlapík, Josh Kestner a Jani Lajunen se za sebe zařadili na čtvrtém, pátém a šestém místě klubového bodování a zatím přesvědčují, že jejich podpis byl dobrou volbou.

„Jani Lajunen je zatím vynikající! Jsme s ním velmi spokojeni, protože plní přesně to, proč jsme ho brali. Velmi dobře hraje také Aaron Irving, u kterého doufáme, že se nám trošku rozboduje, ale v defenzivě hraje velmi solidně. Josh Kestner nastřílel za první čtvrtinu jen dva góly, což bylo pro všechny včetně něho zklamání. My mu ale věříme, protože víme, jaký je střelec. Když na sobě bude pracovat, góly začne dávat,“ hodnotil zahraniční hráče Divíšek.

„Vojta Mozík přijal svou roli a pracuje velmi dobře. Chlápa to má bohužel těžké, protože byl hned po příchodu lehce zraněný a nemocný. U něj doufáme jen v to, že bude zdravý, jinak o něj nemám strach. Určitě se do toho dostane. Ondra Najman začal velmi dobře, pak se bohužel smolně zranil, což trošku poznamenalo jeho výkony. Moc si ale ceníme toho, že chodí do zápasů i přes nepříjemné zranění,“ dodal na konto českých posil.

Právě zmiňovaní Lajunen, Najman, Mozík a Irving hrají hodně minut i během oslabení, která má zatím Sparta vůbec nejlepší v lize! „Oslabení máme neskutečné! Dlouho jsem takovou úspěšnost neviděl. Velkou zásluhu na tom mají trenéři, ale jejich pokyny musí plnit hráči na ledě. Kluci pracují skvěle a jsou v oslabeních vynikající,“ chválil šéf sportovního úseku.

Plánují tedy na Spartě i přes převažující spokojenost nějaké hráčské změny? „Nebudeme nijak bláznit. Tým jsme si vybrali, jaký je, a věříme mu. Když se někomu nedaří naplnit bodové nebo herní očekávání v prvních deseti zápasech, nic to pro nás neznamená. Víme, co v hráčích je, ale trh samozřejmě sledujeme. Když se objeví zajímavé jméno, můžeme se o něm bavit,“ prozradil Divíšek a rozpovídal se i o nejzajímavějším jménu na trhu – Davidu Krejčím.

„Davida bude chtít celá extraliga. Uvidíme, jak všechno dopadne, protože hráče jeho kalibru bude chtít pochopitelně každý. Jeho situaci ale budeme určitě sledovat,“ přiznal Divíšek.

Sparta má nyní před sebou páteční duel na ledě Kladna, které se v posledních kolech zvedlo a proti Pardubicím přišlo o sedmizápasovou bodovou šňůru. Doma se Pražané opět představí v neděli v bitvě s Plzní, která je na tom jen o bod lépe než dvanáctí Rytíři.