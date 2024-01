Hokejová Sparta připravila pro svoje fanoušky na konci roku příjemné překvapení. Před domácím zápasem proti Olomouci ohlásila přímo na ledové ploše O2 areny prodloužení smluv se třemi oporami týmu. Další sezony v klubu přidají brankáři Jakub Kovář a Josef Kořenář a útočník Roman Horák. První jmenovaný prodloužil o další dva roky, zbylí dva mají dokonce ještě o jeden ročník delší kontrakt.

Josef Kořenář v brance Sparty | Foto: Foto: CPA/ Eduard Erben

„Můžeme se spolehnout na jednu z nejkvalitnějších brankářský dvojic v hokejové Evropě. Jsme rádi, že s oběma můžeme počítat i do dalších sezon. Nejsou to konkurenti, spíš kamarádi. Jako tandem fungují skvěle,“ pochvaloval si po podpisu nových smluv Tomáš Divíšek, který na Spartě plní roli šéfa sportovního úseku.

Není divu, že je spokojený. Pětatřicetiletý Kovář aktuálně zapisuje svoji druhou sezonu ve Spartě a podle nového kontraktu by měl přidat ještě další dvě. Vedle kvalitních výkonů může být přínosem i pro mladší kolegy, protože zkušeností má nespočet. Dlouhá léta hrál v Rusku, vyzkoušel si hokej ve Švýcarsku a dlouho byl i oporou národního týmu, v jehož dresu si zachytal i na olympijských hrách.

„Potěšilo mě, jak rychle celé jednání o mém pokračování proběhlo. Měl jsem dobrý pocit z toho, že o pokračování hodně stály obě strany. Když jsem odcházel z kanceláře, potkali jsme se s Pepou a dozvěděl jsem se, že pokračuje také. Z podpisu jsem měl tak dvojnásobnou radost,“ prozradil sám Kovář.

Zdroj: Youtube

Ten utvořil brankářskou dvojici s pětadvacetiletým Josefem Kořenářem už v minulém ročníku a jak je nyní patrné, Sparta počítá s oběma i do budoucna. Kořenář si vysloužil dokonce tříletou smlouvu a postupně by měl přebírat v brankovišti Pražanů čím dál větší roli. Zatímco loni odchytal za celou základní část 15 utkání, letos jich má na kontě už 12. Není divu, odchovanec Jihlavy platí za veliký talent, o čemž svědčí i to, že v minulosti odchytal 12 zápasů i ve slavné NHL.

„Ve Spartě se cítím skvěle, organizace funguje báječně a s Kovym si dobře rozumíme. To, že spolu budeme za Spartu chytat dál, je pro mě super zpráva,“ pochvaloval si mladý brankář, který se během poslední reprezentační přestávky dočkal debutu v národním týmu.

Na první start za reprezentaci v této sezoně naopak dál čeká dvaatřicetiletý útočník Roman Horák, jenž se ve Spartě dohodl rovněž na nové smlouvě na tři roky. V hlavním městě by tak měl strávit minimálně sedm sezon v kuse, protože aktuálně si odbývá svůj čtvrtý ročník.

Finská posila do brankoviště. Do Edenu přichází Paavo Hölsa

Za tu dobu zapsal v základní části 47, 47 a 36 bodů, přičemž letos má ročník rozeběhnutý na 40 kanadských bodů. Majitel 84 startů ve slavné NHL se hned po svém příchodu ze švédského Växjö zařadil mezi opory týmu.

„Ve Spartě jsem rád. Cítím se tu skvěle už čtvrtou sezonu a jsem vděčný za to, že další budou následovat. Moc rád bych právě v této organizaci dosáhl úspěchu, na který budu pak po zbytek života vzpomínat,“ nechal se slyšet Horák po podpisu nové smlouvy.

Ve Spartě tak bude mít ještě další čtyři pokusy na to, aby si sáhl na mistrovský titul. Ten má se Spartou ve sbírce už jeho otec Roman starší, který v mistrovském ročníku 1999/2000 odehrál za pražský klub tří zápasy základní části.