Chtěli být ve finále extraligy a bojovat o vysněný titul, místo toho mají hokejisté Sparty v těchto dnech úplně jiné starosti. Vedení klubu má za sebou pohovory s hráči, z nichž prvním oznámilo, že už se s nimi v hlavním městě nepočítá. Kdo je na odchodu a jak bude vypadat trenérský štáb po sezoně s hořkým koncem? „Víme, že sezona skončila velkým neúspěchem. Musíme se ale snažit myslet pozitivně,“ říká sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek.

Sparta - Třiinec, 7. semifinále. | Foto: CPA

Sezona Sparty se přitom vyvíjela velmi dobře. V základní části vytvořil klub nový bodový rekord a v tabulce se před něj dostaly jen dominantní Pardubice. Jenže v play-off přišla srážka s tradičním problémem – Třincem. I když už Pražané vedli v semifinále 3:0 na zápasy, v dlouhém prodloužení sedmého utkání nakonec padli.

„Momentálně mám v sobě stále velkou trhlinu. Do posledního týdne byla naše sezona výborná, těžko bych mohl týmu cokoliv vytknout. Základní část jsme zvládli velice dobře a prvních sedm zápasů play-off jsme odehráli skvěle, přestože jsme někdy nebyli lepším týmem,“ ohlíží se Divíšek za ročníkem.

Kde tedy vidí příčiny vyřazení a historického obratu Třince? „Objektivně nelze ukázat na jeden konkrétní okamžik. Samozřejmě se nabízí gól dvě desetiny před koncem šestého zápasu, nicméně určitě to nebyl jediný důvod našeho vypadnutí. Sešlo se nám vícero malých chyb v jeden čas, které později vyústily v naše vyřazení,“ zamýšlí se sportovní ředitel klubu.

V kariéře bych nic neměnil, říká loučící se Buchtele. Chybí mu jen zlatá tečka

Mužstvo během semifinále zasáhla i ztráta kapitána Michala Řepíka, který musel dva zápasy vynechat kvůli disciplinárnímu trestu. Na jeho pozici měl původně naskočit Josh Kestner, jenže se zranil.

„Josh byl ráno před pátým zápasem připravený nastoupit. Bohužel během rozbruslení bolestivě upadl a zůstal s bolestmi ležet na ledě. Nikdo v tu chvíli nevěděl, co se stalo. Z tréninku uběhlo jenom pět minut a poté se dlouho čekalo na příjezd sanitky, do té doby jsme s Joshem nemohli hýbat. Bohužel si zlomil druhou klíční kost a naši hráči museli dopolední trénink zcela vynechat. To může být jeden z důvodů, proč nám vůbec nevyšel začátek pátého domácího zápasu,“ vysvětluje s odstupem Divíšek.

Právě Kestner je spolu s dalšími cizinci Stephenem Harperem a Nicolasem Beaudinem jedním z prvních hráčů, s nimiž se Sparta po ročníku rozloučila. „Oba útočníky postihlo vážnější zranění, které jejich výkony poznamenalo. Josh měl těžký začátek, ale v době, kdy výkonnostně rostl, si zlomil klíční kost. A když se konečně vrátil zpět, zlomil si druhou. Stephen si ihned po příchodu poranil kotník a jeho čas na rehabilitaci byl bohužel minimální. Nick je jeden z nejlepších hráčů na puku, ale vzhledem k našemu pojetí hry nedostal v playoff tolik příležitostí,“ říká Divíšek.

Konec kariéry? Jako rozchod s holkou, říká Francouz. Čemu se bude věnovat?

Klub se kromě tří zmíněných hráčů rozloučil i s dlouholetou oporou Janem Buchtelem a talentem Jakubem Konečným. Sparta naopak prodloužila smlouvy s nadějemi Tomášem Tomkem, Michalem Vitouchem, Petrem Tonem, Jakubem Žmolou, Jakubem Tůmou, Dominikem Pavlákem a Nino Tomovem.

A složení trenérského týmu? „Pavel Gross má naši důvěru a samozřejmě bude pokračovat i v následující sezoně. Už během té poslední jsme ale věděli, že nás po vypršení kontraktu opustí Miloš Hořava. Chce si od hokeje zase na nějaký čas odpočinout. Naším úkolem je zachovat kontinuitu nastolené práce obou trenérů. Momentálně tak probíhají jednání s malým okruhem potenciálních asistentů trenéra Grosse,“ prozrazuje sportovní ředitel klubu.

Sparťané si v těchto dnech užívají třítýdenního volna a v rámci přípravy na novou sezonu se sejdou v polovině května. I v nadcházejícím ročníku pak budou mít Pražané s jistotou znovu ty nejvyšší ambice.