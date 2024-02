Rytíři bojovali, ale padli počtrnácté v řadě. Sparta potvrdila roli favorita

Solidně zaplněná pražská O2 arena byla v neděli svědkem souboje druhého týmu tabulky s tím úplně nejhorším. Kdo by ale čekal jednoznačnou záležitost, ten by se mýlil. Sparta sice v první části odskočila do tříbrankového vedení, kladenští Rytíři se ale přiblížili až na rozdíl jediného gólu a tlačili se za vyrovnáním. Vítězství Pražanů 5:3 pojistil až tři minuty před koncem Horák. Sparťané tak vyhráli počtvrté v řadě, zatímco Kladno natáhlo svoji černou sérii už na čtrnáct porážek.

43. kolo extraligy: Sparta - Kladno 5:3. | Foto: CPA