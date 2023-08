V extralize zazářil sedmdesátibodovou sezonou, ale se Spartou skončil těsně pod vrcholem, když nestačili na nezastavitelný Třinec. Filip Chlapík poté zamířil do švýcarského Ambri-Piotta, ale už po roce ohlásil návrat. Pražané budou bojovat o ty nejvyšší příčky znovu s někdejším hráčem Ottawy. „Na každé zkušenosti se snažím najít pozitiva a něco si z toho vzít. Švýcarsko mi určitě dalo hodně,“ vypráví šestadvacetiletý forvard, jemuž se nedávno narodil druhý potomek.

Filip Chlapík na tréninku pražské Sparty. | Foto: se souhlasem klubu HC Sparta Praha

Máte ještě na hokej a přípravu čas jako dvojnásobný otec?

Snažím se tady odvést maximum pro tělo a doma je dobře, že člověk úplně vypne a nemá čas na to myslet. Je to příjemné, když člověk přijde domů a čeká tam rodina. Manželce jsem říkal, že ten pravý trénink je až doma, protože je to docela záhul. Snažíme se si to ale užívat. Manželka je skvělá. Snažíme se to kombinovat, abych si mohl i odpočinout.

Jakub Krejčík také oslavil přírůstek do rodiny. Je to mezi vámi téma?

Jo, vždycky si sedneme ke kávě a zazní tam, jak to máme doma. Teď to čeká ještě Buchtu. Je super, že je tu víc kluků s rodinami a sházíme se i mimo led. V tomhle je to fajn, že tu mám lidi, se kterými to můžu probrat.

Pojďme ale zpátky k hokeji. Jaká byla suchá příprava?

Já měl individuální, takže jsem se nějakých šest týdnů připravoval sám s kondičním trenérem Milošem Pecou a potom jsme se připojili sem ke Spartě. Minulý týden byl dobrovolný a pro mladé kluky, teď jsme první týden společně.

Na ledě už se v pondělí sešel celý tým, tak jaká je atmosféra?

Atmosféra je zatím super. Moc jsme se na to těšil, jsou tu suproví kluci. Hodně kluků tu zůstalo od té doby, co jsem tu byl, takže si to užívám.

Sparta se sešla na ledě. S tímhle týmem můžeme hrát i poslední zápas, věří Gross

Jak náročná je příprava? Na co se teď zaměřujete?

Začátky jsou vždycky náročné, než se do toho člověk dostane. Bylo tam nějaké bruslení, jsou tu noví trenéři, takže i systémové věci, které od nás chtějí, a základy, abychom se do toho dostali. Je to spíš o malých detailech.

Na konci tréninku jste si všichni lehli na záda na led. Jak příjemné to bylo?

Tak to je vždycky super. Máme tam nějaké dechové cvičení, aby si tělo trochu odpočinulo od zátěže. Jak to ještě trošku studí na záda, tak je to vždycky fajn.

Jaké jsou vaše první pocity z nového trenéra Pavla Grosse?

Zatím super, asi nikdo by neřekl špatné slovo. Je to ale teprve začátek, nebyly ještě zápasy. Na všechny ale udělal skvělý dojem a myslím, že s panem Hořavou se skvěle doplňují. Je to skvělá dvojice. I my všichni se můžeme hodně naučit.

Tým se přece jenom trochu proměnil od vašeho odchodu. Jak byste srovnal jeho sílu tehdy a teď?

Nějací kluci přišli, nějací odešli. Těžko ale hodnotit takhle na začátku, vždycky záleží, jak si to sedne a jak budou lajny. Pořád je dost času do sezony. Jsou tam nějaké přípravné zápasy, takže uvidíme, jak to bude vypadat.

Jak se vy osobně cítíte připravený po sezoně ve Švýcarsku?

Já se cítím dobře, vždycky mi trochu trvá, než se do toho úplně dostanu. Od toho jsou ale přípravné zápasy.

Co vám dalo angažmá ve Švýcarsku?

Za mě to byla super zkušenost. Herním stylem je to jiná liga než česká, ale užil jsem si to. Život tam byl výborný a liga taky. Na každé zkušenosti se snažím najít pozitiva a něco si z toho vzít. Určitě mi to dalo hodně.

Jak příjemný byl návrat na Spartu?

Návrat zatím super. Jsem tady zatím chviličku, takže zatím těžko soudit, když jsme bez zápasů. Kabina je ale suprová, takže si to užívám každý den. Už aby začaly zápasy.

Poslední sezona za Spartu byla ve vašem podání fantastická. Necítíte na sobě tlak?

Tlak možná od vás. Já si ho samozřejmě taky dávám, ale je to nová sezona. Už jsem říkal, že bych tu strašně chtěl udělat nějaký úspěch. Když se kouknete na mužstva, která úspěch udělala, tak tam nikdo nemá sedmdesát nebo osmdesát bodů. Budu se snažit podřídit týmovému úspěchu a udělat pro to maximum.

Rytíři vyjeli na led bez Plekance a Frolíka. Vejvoda další příchody neočekává

Naposledy jste si hodně rozuměl s Davidem Tomáškem. Kdo bude vaším parťákem teď?

Je to jedno. Tomas přišel na konec sezony a sedli jsme si. Celou sezonu jsem tady ale byl bez něj. Kvalitních kluků je tu spousta, takže je mi tak nějak jedno, koho tam budu mít. Spíš je to o tom, aby si všechny lajny sedly.

Jak se cítíte po nepříjemném zranění z mistrovství světa?

Už jsem se vyléčil, cítím se stoprocentně. Mělo by to být v pohodě.

Jak se těšíte na první zápas?

Léto je vždycky zdlouhavé, naštěstí to uteklo díky mistrovství. I tak je to ale fakt dlouhé. Od zápasů se člověk může odrazit, začnou systémové věci… Všichni se těší, až to začne.