Uplynulý víkend se v českém hokeji nesl ve znamení sparťanských oslav 120 let klubu. Radostné chvíle ale přinesly i jedno dojemné loučení – v pouhých třiceti letech se rozloučil s profesionálním hokejem útočník Daniel Přibyl, jehož slibně rozjetou kariéru ovlivnily přetrvávající zdravotní problémy. „Příběh je někdy víc, než tituly a body. Ten tvůj je legenda,“ napsal na svém instagramovém účtu pražský klub jako poděkování.

Hokejista Daniel Přibyl ukončil profesionální kariéru. Na fotce v objetí s kamarádem Miroslavem Formanem. | Foto: HC Sparta Praha

Písecký rodák Daniel Přibyl, který se do Sparty přesunul už v mládeži, v neděli před zápasem Sparty proti Českým Budějovicím naposledy oblékl hokejovou výstroj jako profík a spolu se svými bývalými spoluhráči absolvoval předzápasové rozbruslení. Na ledové ploše se pak postavil na slavnostní buly proti svému kamarádovi Miroslavu Formanovi a třetí z party Jan Buchtele hodil mezi jejich hokejky puk.

Právě ten udělal definitivní tečku za Přibylovou kariérou, kterou značně přibrzdila a předčasně ukončila přetrvávající zranění.

„Celé jsem to s ním prožíval a konzultoval. Nechtěl jsem, aby skončil, zrazoval jsem ho od toho, protože se pět let vracel a pořád měl ruce neskutečné. Věřím, že by nám ještě pomohl, ale on to takhle cítil. Pak jsem viděl, že už se nedá jinak a že chce skončit. V rozhodnutí jsem ho podpořil. Je to škoda,“ vyprávěl před novináři Forman o svém kamarádovi Přibylovi.

„Byl to nejšikovnější hráč, s kterým jsem kdy hrál. Tak to prostě je. Hlavně, aby byl šťastný. To je nejdůležitější,“ dodal.

Přibyl tak definitivně dopsal svůj výjimečný hokejový příběh. Ten se začal psát v jeho rodném Písku, odkud přestoupil už v dorostu do pražské Sparty. V její juniorce následně zazářil 58 body ve 41 zápasech a bylo jasné, že ho čeká velká budoucnost.

Premiéru v A týmu si odbyl už v sezoně 2010/2011 a jeho pevnou součástí se stal o dva ročníky později. Životní sezona 2015/2016, ve které posbíral 45 bodů ve stejném počtu zápasů nakonec Přibyla vystřelila až za moře, kde chtěl zabojovat o šanci v NHL v týmu Calgary Flames.

Jenže na farmě ve Stocktonu si někdejší reprezentant poranil koleno, čímž se rozjel kolotoč zdánlivě nekončících problémů. Výsledkem bylo sedm operací a téměř pět let bez hokeje. Sparťanský bojovník se ovšem nevzdal a po 1715 dnech naskočil do dalšího soutěžního zápasu.

Nejprve se rozehrával v prvoligovém Sokolově, pak naskočil do šesti zápasů i za Spartu a její dres oblékal i v uplynulé sezoně. Pak ovšem přišla výměna do Mladé Boleslavi a od konce ročníku byl Přibyl bez angažmá.

Teď už je jasné, že další starty v profesionálním hokeji nepřidá. Jeho příběh ale bude i dál velkým příkladem pro další generace hokejistů. „Jeho hokejový příběh zůstane nesmazatelným,“ uvedl trefně přímo na zápase moderátor Libor Bouček.